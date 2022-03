Stand: 29.03.2022 10:18 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Letzte Hausarztpraxis in Friedrichskoog schließt

Wenn der Hausarzt in einer kleinen Gemeinde nicht mehr praktiziert, fehlt oft ein Nachfolger. Genau das Problem kommt nun auf Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) zu. Am Donnerstag schließt dort die einzige Praxis, die nach eigenen Angaben etwa 1.000 Menschen betreut hat. Der Bürgermeister von Friedrichskoog, Bernd Thaden, setzt deshalb auf massive Werbung, um einen Nachfolger zu finden. Er hat beispielsweise gesagt, dass er auch Anzeigen in den Sozialen Medien schalten will. Klar ist: Friedrichskoog braucht einen Mediziner mit der Zusatzqualifikation Badearzt. Zurzeit müssen die Kurpatienten aus Friedrichskoog übergangsweise in Büsum behandelt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:30 Uhr

Speicherkoog bekommt Betreuer

Die Bürgerinitiative für Naturschutz im Speicherkoog (BINS) hat es jahrelang gefordert, jetzt ist es soweit: Der Speicherkoog Dithmarschen bekommt von Oktober an einen hauptamtlichen Betreuer. Das hat der Agrar- und Umweltausschuss des Kreises Dithmarschen am Abend beschlossen. Der Gebietsbetreuer soll möglichen Konflikten vorbeugen und als zentraler Ansprechpartner vor Ort dienen, weil immer mehr Menschen mit unterschiedlichen Interessen im Speicherkoog aufeinander treffen - beispielsweise Surfer, Boßelgruppen und Radfahrer. Der Ausschuss rechnet damit, dass sich die Konflikte weiter verschärfen werden, wenn mit der geplanten Feriensiedlung weitere Akteure im Speicherkoog auftreten. Die Stelle des Gebietsbetreuers ist auf fünf Jahre angelegt und soll zu gleichen Teilen aus Geldern von Land und Kreis bezahlt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen regional

In Dithmarschen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei einem Wert von 1.944,5, im Kreis Steinburg bei 912,7 und in Nordfriesland bei 1,997,6 - der Kreis hat aktuell die höchste Inzidenz in Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:30 Uhr

