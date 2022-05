Stand: 13.05.2022 11:33 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Erster Heuler der Saison in Seehundstation Friedrichskoog

Die Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) hat den ersten Heuler der Saison gemeldet. Er ist auf Föhr (Kreis Nordfriesland) gefunden worden. Das Jungtier ist mit 7,5 Kilogramm Gewicht ein Frühchen. Nach Informationen einer Mitarbeiterin habe es bisher keine Zähne und trage noch das Embryonalfell, das bei normalem Verlauf noch vor der Geburt bereits im Mutterleib abgeworfen wird. Das Tier werde nun mit fetthaltigem Futter gestärkt, müsse aber noch etwa zehn Tage in Quarantäne bleiben. In Friedrichskoog werden jedes Jahr mehr als 100 Heuler aufgezogen. Haben sie ein Gewicht von 25 Kilo erreicht, werden sie wieder ausgewildert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 12:00 Uhr

Anhörung zum neuen Tourismusprojekt im Speicherkoog

Der kommunale Tourismus-Zweckverband möchte Übernachtungsmöglichkeiten im Speicherkoog in Dithmarschen schaffen. Am Donnerstag gab es dazu die erste öffentliche Anhörung. Laut Amtsdirektor Stefan Oing waren ungefähr 25 Gegner und 40 Befürworter vor Ort, die den Bebauungsplan für Nordermeldorf (Kreis Dithmarschen) einsehen konnten. Dort sollen Touristen zukünftig zwischen der Deichtorhalle und einem Kiosk in Schäferwagen übernachten können. Die öffentliche Anhörung für eine geplante und umstrittene Ferienhaussiedlung am Meldorfer Hafen steht noch aus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

Heide: Brahms-Comic zum 125. Todestag

In diesem Jahr jährt sich der Todestag von Johannes Brahms zum 125. Mal. Brahms familiäre Wurzeln liegen in Heide (Kreis Dithmarschen). Aus diesem Grund bringen heute die Museumsinsel Lüttenheid in Heide, die Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein und das Comic Center Kiel einen kostenlosen Brahms Comic heraus. Gezeichnet hat diesen Tim Eckhorst, gemeinsam mit sechs weiteren Comic-Künstlern aus ganz Norddeutschland. In dem Comic gehe es um Johannes Brahms dramatische Schaffenskrisen, seine unglückliche Liebe zur verheirateten Clara Schumann und andere Lebensstationen, erklärt der Zeichner. Am Freitagnachmittag wird der Comic im Heider Brahms-Haus zum ersten Mal gezeigt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

Ergebnisse für attraktivere Sportvereine liegen vor

Die Kreissportverbände Dithmarschen, Steinburg und Rendsburg-Eckernförde haben sich im letzten Jahr zusammengetan, um herauszufinden, wie Sport im ländlichen Raum attraktiver gemacht werden kann. Dafür sind Bürger nach ihrem Sportverhalten und ihren Wünschen befragt worden. Das Ergebnis: 76 Prozent der Bürgerinnen und Bürger der drei Kreise machen regelmäßig Sport. Der Trend gehe hin zu den sanfteren Ausdauersportarten wie Radfahren, Spazierengehen oder Fitnesstraining. 1.140 Personen haben sich an der Umfrage beteiligt. Die Vereine wollen ihre Sportangebote nun danach ausrichten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

Tödlicher Verkehrsunfall im Kreis Steinburg

In Hohenaspe (Kreis Steinburg) ist ein 83 Jahre alter Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann gestern Nachmittag in einem Industriegebiet an der Zufahrt eines Verwertungshofes von einem Lastwagen erfasst. Zusammen mit einem Sachverständigen will die Polizei nun den genauen Unfallhergang ermitteln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:00 Uhr

Urteil im Missbrauchsprozess in Itzehoe

Schwere Vergewaltigung, schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und andere Straftaten: Das Landgericht Itzehoe hat einen 44-Jährigen zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Der Mann hatte laut Anklage seine Patentochter insgesamt acht Mal missbraucht, auch Bilder von dem Kind gemacht und verschickt. Außerdem war er im Besitz von Dateien, die Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zeigen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:00 Uhr

Gespräche über Gänsefraß-Probleme in Nordfriesland

Vertreter aus der Landwirtschaft, dem Naturschutz und der Politik haben am Abend über Gänsefraß-Probleme diskutiert. Bei dem Treffen in Westerhever in Nordfriesland forderten die Landwirte sowie Westerhevers Bürgermeister Olaf Dircks, die unter Naturschutz stehenden Vögel zur Jagd freizugeben. Das Umweltministerium will dagegen Bauern beim Ackerbau unterstützen. Die Bedingung: Die Landwirte müssen auch Wintergras für die Gänse anbauen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 06:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 12.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Nordfriesland bei 793,3, in Dithmarschen bei 725,7 und Steinburg meldet einen Wert 996,1. Die landesweite Inzidenz liegt zurzeit bei 700,1. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

