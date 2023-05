Stand: 08.05.2023 09:32 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Giro D'Italia: Dritte Etappe für Kämna aus Wedel

Der in Wedel (Kreis Pinneberg) geborene Radprofi Lennard Kämna ist am Wochenende in den 106. Giro D'Italia gestartet. Es ist nach der Tour de France die wichtigste Radrundfahrt im Profisport. Am Sonnabend hätte es besser laufen können für Kämna: Im ersten kurzen Zeitfahren verpasste der 26-Jährige vom Team Bora Hansgrohe eine Top-Platzierung und landete mit 1:23 Minuten Rückstand auf den Erstplatzierten auf Platz 22. Bei der zweiten Etappe am Sonntag, die über 201 Kilometer ging, kam er zeitgleich mit dem Hauptfeld ins Ziel. Die dritte Etappe am Montag führt über 216 Kilometer von Vasto nach Melfi. Der Giro D’Italia endet am 28. Mai in Rom. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 08:30 Uhr

Gedenkveranstaltungen zum 8. Mai

Zum 78. Mal jährt sich am 8. Mai die Kapitulation der deutschen Wehrmacht und die Befreiung von der NS-Herrschaft. Unter anderem in Elmshorn (Kreis Pinneberg) findet deshalb eine städtische Gedenkveranstaltung statt. In der Weißen Villa beginnt um 18 Uhr ein Konzertabend mit Künstlerin Anna Häntjens, die Lieder der deutsch-jüdischen Sängerin Esther Bejarano singen wird - eine Hommage an die vor rund zwei Jahren in Hamburg verstorbene Auschwitz-Überlebende. Auch in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) wird dem Kriegsende gedacht: Zum Jahrestag der Befreiung werden vor dem Stadthaus Flaggen gehisst. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 08:30 Uhr

Dachstuhlbrand in Uetersen

In Uetersen im Kreis Pinneberg musste die Feuerwehr am Sonntag zu einem Großeinsatz ausrücken. In der Feldstraße hatte am frühen Abend der Dachstuhl eines Wohnhauses angefangen zu brennen. Etwa 80 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Dachstuhlbrand zu löschen. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand, alle Bewohner konnten sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst retten. Die Feuerwehr spricht von einem schnellen Einsatzerfolg, weil sie die Flammen bereits nach 20 Minuten im Griff hatte. Wie hoch der Sachschaden ist und warum das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar. Das Haus ist laut Feuerwehr unbewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 08:30 Uhr

