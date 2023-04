Stand: 26.04.2023 08:50 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Akkus sorgen für Brände auf Mülldeponien

Falsch entsorgte Batterien und Akkus machen Abfall-Unternehmen in Schleswig-Holstein zu schaffen. Immer häufiger landen die Lithium-Akkus im normalen Hausmüll. Werden sie in Müllfahrzeugen oder in der Schrottpresse zusammengedrückt, können sie sich von selbst entzünden. Das habe zuletzt vermehrt zu Bränden in Fahrzeugen oder auf Deponien geführt, berichtet die Abfallwirtschaft Südholstein. Auch beim Wegezweckverband im Kreis Segeberg gab es schon mehrere Containerbrände und einen Totalschaden bei einem Müllfahrzeug, die nach Angaben einer Sprecherin mutmaßlich auf Akkus zurückzuführen waren. Der Appell der Betriebe: Akkus und akkubetriebene Elektrogeräte nicht im Hausmüll entsorgen, sondern kostenfrei an Sammelstellen auf den Recyclinghöfen abgeben. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 08:30 Uhr

Angeblicher Meteorit sorgt für Feuerwehreinsatz

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) haben Anwohnerinnen und Anwohner am Dienstagnachmittag nach einem lauten Knall eine aufgewühlte Stelle und einen kleinen Stein entdeckt. Sie vermuteten einen Meteoriten-Einschlag und alarmierten die Feuerwehr. Nach einer Untersuchung des Gefahrgutlöschzugs war laut Feuerwehrsprecher jedoch klar, dass es sich um einen normaler Stein handelte. Warum es in dem Wohngebiet geknallt hat, ist bisher unklar. Eine kaputte Gasleitung konnten Polizei und Feuerwehr ausschließen. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 08:30 Uhr

Bus-Streik hat auch Auswirkungen im Kreis Segeberg

Im Kreis Segeberg müssen sich Buspendlerinnen und Buspendler heute auf Probleme einstellen: Grund ist ein ganztägiger Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben Kreis Plön (VKP), die unter anderem auch für mehrere Buslinien im nördlichen Kreis Segeberg zuständig sind. Aufgerufen zu dem Warnstreik hatte die Gewerkschaft ver.di, sie will für die Beschäftigten 550 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber bieten eine Erhöhung um 150 Euro sowie mehrere Einmalzahlungen an. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 08:30 Uhr

