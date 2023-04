Stand: 05.04.2023 09:04 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

DRK bietet Sonder-Blutspendetermine über Ostern an

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft auch in Südholstein zum Blutspenden über die Osterfeiertage auf. Weil viele Blutpräparate nicht lange haltbar sind, bietet das DRK am Samstag (8.4.) einige Sondertermine an, so zum Beispiel in der Gemeinschaftsschule in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg). Wer Blut spenden möchte, muss vorher einen Termin buchen. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 08:30 Uhr

ADFC vergibt schlechte Noten an Fahrrad-Parkplätze in SH

Viele Pendlerinnen und Pendler in der Region sind auf Radparkplätze an Bahnhöfen angewiesen. Eine Auswertung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) ist nun zu dem Schluss gekommen, dass die Hälfte der Stationen in Schleswig-Holstein gar keine oder nicht ausreichend gute Parkplätze für Fahrräder bieten. Auch in Südholstein erhielten viele Bahnhöfe schlechte Noten. Besonders negativ sind dem ADFC die wichtigen Pendlerbahnhöfe in Pinneberg und Elmshorn (Kreis Pinneberg) aufgefallen. Auch der Bahnhof in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist demnach "mangelhaft". Ein positives Beispiel: der Bahnhof "Norderstedt Mitte". Er bekommt vom Fahrradclub die Note zwei, das heißt: Auf zehn Fahrgäste kommt mindestens ein guter Stellplatz. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 08:30 Uhr

Kommunalwahl per Brief - Wahlschein können beantragt werden

Noch sechs Wochen, dann finden in Schleswig-Holstein die Kommunalwahlen statt. Immer beliebter ist dabei die Briefwahl: In einigen Gemeinden können sich Wahlberechtigte seit dieser Woche die dafür notwendigen Unterlagen schicken lassen. In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) etwa können die Einwohnerinnen und Einwohner seit heute Morgen ihren Wahlschein für die Briefwahl beantragen. In Quickborn (Kreis Pinneberg) werden die Unterlagen schon seit Montag (3.4.) verschickt. Bei der Kommunalwahl am 14. Mai dürfen alle mitmachen, die mindestens sechzehn Jahre alt sind und seit mindestens sechs Wochen im Wahlkreis leben. Neben Deutschen dürfen auch Menschen aus anderen Ländern der EU wählen. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.04.2023 | 08:30 Uhr