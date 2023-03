Stand: 30.03.2023 10:38 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

A20-Entscheidung: Bad Segeberg spricht von "bodenloser Frechheit"

Die Bundesregierung hat die A20 nicht als Bauprojekt von "überragendem öffentlichen Interesse" eingestuft. Diese Entscheidung trifft in Schleswig-Holstein auf heftige Kritik. Die Entscheidung bedeutet zum Beispiel, dass die Genehmigungsverfahren mehr Zeit in Anspruch nehmen könnten als geplant. Auch der Bürgermeister von Bad Segeberg, Toni Köppen (Freie Wählergemeinschaft BBS), meldete sich zu Wort: Das sei eine "bodenlose Frechheit für alle Bad Segebergerinnen und Bad Segeberger, die seit Jahrzehnten mit diesem unglücklichen Zustand leben“. Köppen sagte weiter, Bad Segeberg sei so ziemlich die einzige Stadt, an der eine Autobahn mitten in der Stadt endet und durch eine Bundesstraße weitergeführt wird. "Das bedeutet für Bad Segeberg eine Verkehrsbelastung von rund 30.000 Fahrzeugen, die durch die Stadt fahren." Nur durch die A20 sei diese Situation zu verbessern, meinte Köppen. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 08:30 Uhr

Hamburger Airport erwartet wieder mehr Passagiere

Der Flughafen erwartet in diesem Jahr rund 13,8 Millionen Passagiere. Das ist deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Doch die erwarteten Zahlen liegen weiterhin unter denen vor der Corona-Pandemie. So flogen im Jahr 2019 von Hamburg aus 17,3 Millionen Passagiere, also etwa dreieinhalb Millionen mehr. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 08:30 Uhr

Zentralkrankenhaus: Regio-Kliniken informieren über Standortentscheidung

Das neue Zentralkrankenhaus für den Kreis Pinneberg wird in der Stadt Pinneberg gebaut, Elmshorn verliert seine Klinik. Diese Entscheidung, die die Regio-Kliniken vergangene Woche bekanntgegeben haben, will der Sana-Konzern am Donnerstag auf einer Info-Veranstaltung noch einmal erläutern. Am Abend will er in Elmshorn ausführlich begründen, weshalb der Standort Pinneberg den Vorzug erhielt. Ein Grund ist laut Sana die bessere Erreichbarkeit für die Menschen im Kreis. Die Info-Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 08:30 Uhr

