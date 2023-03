Stand: 20.03.2023 10:33 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Oststeinbek: Geldautomatensprengung in Einkaufszentrum

Im Oststeinbeker Einkaufszentrum Ostkreuz Center (Kreis Stormarn) haben Unbekannte zwei Geldautomaten gesprengt. Nach ersten Angaben der Polizei wurden Beamte in der Nacht auf Montag gegen 2:30 Uhr wegen eines Einbruchs alarmiert. Die Geschäfte bleiben heute voraussichtlich geschlossen, sagte ein Center-Sprecher. Vor Ort werden laut Polizei noch Spuren gesichert. Die Täter sollen auch Geld erbeutet haben. Mehrere Geschäfte wurden durch die Explosion beschädigt. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 08:30 Uhr

A23: Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich für Stau sorgen

Wie die Autobahn GmbH mitteilte, wird ab heute eine Baustelle auf der A23 eingerichtet. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Strecke. Nach dem Berufsverkehr am Montagmorgen soll dann bis Freitag nur eine Fahrspur zwischen den Anschlussstellen Dreieck-Nordwest und Pinneberg-Süd frei sein. Ab dem Wochenende sind dann wieder zwei Spuren frei, da die A7 in dieser Zeit voll gesperrt wird. Ab dem 27. März wird es dann Richtung Hamburg enger. Autos und Lkw können nur noch eine Spur nutzen. Dabei bleibt es auch bis voraussichtlich Weihnachten, wenn die Fahrbahn komplett saniert sein soll. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 08:30 Uhr

Nach Sperrung Probleme auf der Bahnstrecke zwischen Pinneberg und Hamburg

Am ersten Tag nach der Aufhebung der Bahnstreckensperrung zwischen Hamburg und Pinneberg ist es zu einigen Verzögerungen durch einen Defekt gekommen. In Hamburg-Langenfelde war nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn ein Stellwerk gestört. Deshalb gab es zahlreiche Verspätungen auf der wichtigen Strecke von Hamburg in den Norden Schleswig-Holsteins. Die Reisenden mussten 25 bis 40 Minuten auf ihren Zug warten. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 08:30 Uhr

