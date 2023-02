Stand: 07.02.2023 09:48 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Kitas in Not: Podiumsdiskussion in Bad Oldesloe

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) haben am Abend Eltern, Erzieherinnen und Erzieher und Politikerinnen und Politiker über die Zukunft von Kindertagesstätten diskutiert. In Schleswig-Holstein fehlen laut aktuellen Studien derzeit rund 18.000 Betreuungsplätze. In Bad Oldesloe hat sich der Frust besonders aufgebaut. Die Kitas dort fordern unter anderem von der Politik Geld, um die sogenannte "praxisintegrierte Ausbildung" zu finanzieren. Dabei bekommen die Auszubildenden ein Gehalt - anders als bei der klassischen Erzieherausbildung. Es wäre also ein Weg, um mehr Fachkräfte in den Beruf zu locken. Konkrete Zusagen gab es nach Auskunft von Kita-Trägern am Abend nicht. Kreistagspräsident Hans-Werner Harmuth (CDU) kündigte aber an, das Thema auf die Tagesordnung im Kreistag setzen zu wollen. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 08:00 Uhr

Ehemalige Lungenklinik Borstel wird wieder zur Geflüchtetenunterkunft

Wohnraum für Geflüchtete ist in vielen Kommunen Mangelware. Der Kreis Segeberg hat nun beschlossen, dass die ehemalige Lungenklinik Borstel wieder als Unterkunft für Geflüchtete öffnen soll. Die ersten Geflüchteten sollen noch in dieser Woche dort einziehen. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 08:30 Uhr

