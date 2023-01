Stand: 31.01.2023 09:18 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Trauer um Gero Storjohann

Viele Menschen im Süden Schleswig-Holsteins trauern um den CDU-Bundestagsabgeordneten Gero Storjohann. Der Politiker aus Seth im Kreis Segeberg starb am Sonntag im Alter von 64 Jahren. Er war schwer krank und deshalb lange intensivmedizinisch behandelt worden, teilte sein Abgeordnetenbüro mit. Rund 20 Jahre lang saß Gero Storjohann für den Wahlkreis Segeberg/Stormarn-Mitte im Bundestag. Sein Leben widmete er seit seiner Jugend der Politik. Angefangen habe seine Tätigkeit mit seinem Wunsch, im direkten Umfeld gestaltend mitzuwirken, heißt es im Nachruf seines Abgeordnetenbüros. Gero Storjohann hinterlässt eine Frau und drei erwachsene Söhne. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 08:30 Uhr

Bargteheide: Schulausfall nach Feuer

An der Emil-Nolde-Grundschule in Bargteheide (Kreis Stormarn) fällt nach einem Brand in einem Lagerraum am Dienstag der Unterricht aus. Nach Angaben eines Sprechers im Bildungsministerium gibt es eine Notbetreuung im benachbarten Schulzentrum. Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen können, werden vom Ministerium gebeten, dies zu tun. Das Feuer war laut Leitstelle Süd gegen 21.30 Uhr am Montagabend ausgebrochen. Der Grund ist unklar. Verletzt wurde niemand. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 08:30 Uhr

A7 AS Großenaspe bis 16 Uhr gesperrt

Auf der A7 ist die Auffahrt Großenaspe (Kreis Segeberg) in Richtung Hamburg seit Dienstagfrüh, 9 Uhr, noch bis 16 Uhr gesperrt. In der Nähe wird gerade ein Windpark gebaut, die Anschlussstelle muss laut zuständiger Autobahn GmbH für Transporte dorthin vorbereitet werden. Die Umleitung geht über die B205 zur Anschlussstelle Neumünster-Süd. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 08:30 Uhr

