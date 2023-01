Stand: 05.01.2023 09:53 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Henstedt-Ulzburg: Finanzielle Förderung für Praxisübernahme

In Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg wurde jetzt erstmals die Übernahme einer bestehenden Praxis durch eine Medizinerin finanziell gefördert. Nachdem eine neue Allgemeinmedizinerin gefunden war, bekam die junge Ärztin 10.000 Euro für die Praxis am Rathausplatz. Erst seit Juli vergangenen Jahres kann die Förderung in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg beantragt werden. Bereits 2021 wurden zwei Ärztinnen in der Nachbargemeinde Kaltenkirchen ebenfalls bei der Praxisübernahme finanziell unterstützt. Henstedt-Ulzburgs Bürgermeisterin Ulrike Schmidt glaubt, mit dieser Förderung die Ansiedlung von Allgemeinmedizinern auf dem Land attraktiver zu machen. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 08:30 Uhr

Helikopter-Firma siedelt sich in Norderstedt an

In Norderstedt im Kreis Segeberg siedelt sich der Weltmarktführer für Helikopter an. Wie die Stadt mitteilte, hat die Safran Helicopter Engines Germany GmbH ein 6.000 Quadratmeter großes Grundstück im Gewerbegebiet Nordport direkt am Flughafen gekauft. Dort soll ein Firmensitz für Verwaltung, Logistik, Wartung und Reparatur entstehen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Hubschraubermotoren. Ab 2024 sollen 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Neubau einziehen können. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 08:30 Uhr

Wohin mit dem Weihnachtsbaum?

Am Wochenende gibt es erste Weihnachtsbaum-Sammelaktionen der Jugendfeuerwehren. Im Prisdorf im Kreis Pinneberg werden am Sonnabend die Bäume eingesammelt. Im gesamten Kreis startet laut der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH die Baumentsorgung am Montag. Gleiches gilt für Oststeinbek und Glinde im Kreis Stormarn. Im Kreis Segeberg werden ab Sonntag die Bäume vom Wege-Zweckverband abgeholt. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.01.2023 | 08:30 Uhr