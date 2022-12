Stand: 05.12.2022 10:12 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Oberverwaltungsgericht weist Klage gegen Schulpflicht ab

Die Eltern eines Zehnjährigen aus Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) sind am Oberverwaltungsgericht in Schleswig mit einem Eilantrag gegen die Schulpflicht gescheitert. Die Eltern hätten sich trotz der Androhung eines Zwangsgeldes in Höhe von 800 Euro vom Schulamt im Kreis Segeberg geweigert, ihren Sohn zur Schule zu schicken, hieß es vom Gericht. Sie sahen aufgrund der Corona-Maßnahmen die Menschenrechte, die Verfassung und das Europarecht verletzt. Der Junge sollte deshalb zu Hause beschult werden und war seit vier Monaten nicht im Unterricht. Aus Sicht des Gerichts verstießen die Eltern damit gegen die Schulpflicht, die auch mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden darf. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2022 08:30 Uhr

Weitere Plädoyers im Stutthof-Prozess erwartet

Im sogenannten Stutthof-Prozess vor dem Itzehoer Landgericht werden am Montag die Plädoyers der Nebenklage, also der Vertreter der Opfer, fortgesetzt. Außerdem beraten die Anwälte der Opfer über die geforderte Strafe der Staatsanwältin, zwei Jahre Bewährung, angemessen ist. Nach Ansicht der beiden Anwälte müsse die Verhältnismäßigkeit und das Alter der Angeklagten Imgard F. genauer betrachtet werden. Die geforderte Strafe sei nicht im Sinne der Opfer, so die Anwälte. Der heute 97-Jährigen wird vorgeworfen, als junge KZ-Sekretärin Beihilfe zum Mord in mehr als 10.000 Fällen geleistet zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2022 08:30 Uhr

Erneute Arbeiten am E-Highway

Ab Montagabend finden auf der A1 bei Reinfeld (Kreis Stormarn) weitere Installationsarbeiten am E-Highway statt. In den kommenden drei Nächsten soll neue Messtechnik angebracht werden. Dafür müssen zwei Spuren gesperrt werden, heißt es von der zuständigen Autobahn GmbH. Zwischen 20 Uhr und 6 Uhr wird zusätzlich die Geschwindigkeit gedrosselt. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2022 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

