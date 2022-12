Stand: 02.12.2022 09:34 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Cyber-Angriff auf Stadtwerke Wedel

Hacker sind durch eine Sicherheitslücke an E-Mail-Adressen und E-Mails der Stadtwerke Wedel gekommen und verschicken jetzt sogenannte Phishing-Mails. Die E-Mails sehen echten zum Verwechseln ähnlich, sagte ein Sprecher des Energieversorgers. Angehängte Dateien oder Links sollten auf keinen Fall angeklickt werden. Sie könnten eine Schadsoftware aktivieren. Die Sicherheitslücke bei den Stadtwerken sei nach eigenen Angaben bereits geschlossen. Wie viele Kunden betroffen sind und welche Daten konkret abgefangen wurden, ist noch nicht klar. Das sollen jetzt Experten überprüfen. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2022 08:30 Uhr

Entsorgung von Elbschlick

Der Elbschlick ist immer wieder ein Problem, auch für Naturschutzgebiete, Flüsse und Häfen im Kreis Pinneberg. Seit Jahren streiten Schleswig-Holstein und Hamburg über die Entsorgung des Schlicks. Die Verhandlung der beiden Bundesländer war am Donnerstag Thema im Finanzausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtags. Bislang entsorgt Hamburg seinen Elbschlick vor Helgoland an der Tonne E3 im Nationalpark Wattenmeer. Doch die mit Schleswig-Holstein vereinbarte Menge, die die Stadt verklappen darf, ist bis Jahresende erreicht. Dabei läuft der Vertrag noch bis 2024. Jetzt muss neu verhandelt werden und dabei geht es um viel Geld. Hamburg zahlt für den Schlick freiwillig an die Stiftung Nationalpark Wattenmeer - bislang bereits mehr als 50 Millionen Euro. Geht es nach dem Landtag, soll das Geld künftig in ein Sondervermögen gehen, damit das Land direkt darauf zugreifen kann. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2022 08:30 Uhr

Anti-Mobbing-Tag auch in Südholstein

Kinder und Jugendliche vor Mobbing schützen - darauf wollen Schulen und Vereine am landesweiten Anti-Mobbing-Tag aufmerksam machen. Denn immer häufiger passiert Mobbing auch online über soziale Medien und Chatgruppen. Auch die Kreise Pinneberg und Segeberg beteiligen sich mit verschiedenen Aktionen, darunter Workshops und Theaterstücke. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2022 08:30 Uhr

