Festnahme nach Einbrüchen in Tierarztpraxen

Nach mehr als 50 Einbrüchen in Tierarztpraxen in Südholstein, Hamburg und dem Umland sitzen nun vier Männer in Untersuchungshaft. Grund für diese Maßnahme sind laut einer Richterin des Amtes Itzehoe Flucht und Wiederholungsgefahr der mutmaßlichen Täter. Die Männer im Alter von 25 bis 56 Jahren waren in der vergangenen Woche in eine Tierarztpraxis in Brokstedt (Kreis Steinburg) eingebrochen. Nach einer Fahndung konnten sie in Bönningstedt (Kreis Pinneberg) verhaftet werden, so die Polizei. In ihrem Auto wurden Bargeld, Einbruchswerkzeug und weitere Beweismittel sichergestellt. Nach der Festnahme habe man Kontakt zum LKA Hamburg aufgenommen und so den Zusammenhang zu weiteren Einbrüchen hergestellt. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 08:30 Uhr

Nahe und Itzstedt bleiben bestehen

Es wird vorerst keine Fusion der beiden Gemeinden Itzstedt und Nahe im Kreis Segeberg geben. Bei einem Bürgerentscheid am Sonntag sprach sich ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger aus beiden Orten gegen einen Zusammenschluss beider Gemeinden aus. In Itzstedt stimmten 814 Menschen dagegen, in Nahe waren es 1.084. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 60 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 08:30 Uhr

Frauen-Regionalliga Nord HU verliert gegen HSV

In der Frauen-Regionalliga Nord hat der Tabellenzweite SV Henstedt-Ulzburg am Wochenende das Derby gegen den Hamburger SV verloren. Zu Hause mussten sich die Südholsteinerinnen mit 0:2 geschlagen geben. Henstedt-Ulzburgs Trainer Christian Jürss sagte nach dem Spiel: "Wir müssen schauen, dass wir erst mal Stabilität bei uns reinkriegen. Klar haben wir das Highlight Pokalhalbfinale gegen Holstein Kiel im Dezember noch vor uns und das ist natürlich ein ganz ganz großes Ziel, dass wir da ins Finale einziehen." | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 08:30 Uhr

