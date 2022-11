Stand: 04.11.2022 16:34 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Mehr Holzklau in Südholstein

In den vergangenen Wochen hat in Südholstein der Diebstahl von Holz aus den Wäldern zugenommen. Förster berichten, dass zum Teil ganze Stämme mit großen Fahrzeugen abtransportiert werden. Im Esinger Wohld bei Tornesch (Kreis Pinneberg) wurden zuletzt drei Raummeter - also drei Kubikmeter - gestapelte Baumstämme gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei müssen die Diebe mit einem Transporter in den Wald gefahren sein. Auch in Wäldern am nördlichen Rand vom Kreis Segeberg häufen sich die Vorfälle, sagt Bezirksförster Lars Schütte Felsche. Die Diebe verkaufen das Holz oft auf Ebay weiter. 180 Euro kostet aktuell ein Kubikmeter gehacktes Brennholz. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 16:30 Uhr

Geldautomatsprenger von Elmshorn vor Landgericht verurteilt

Am Freitag sind zwei Männer verurteilt worden, die vor zwei Jahren geholfen hatten, mehrere Geldautomaten zu sprengen - auch in Schleswig-Holstein. Nach Ansicht des Osnabrücker Landgerichts waren die beiden Niederländer im Alter von 26 und 39 Jahren Mittäter von Geldautomatensprengungen unter anderem in Elmshorn. Sie hatten ihre Beihilfe gestanden, so ein Sprecher des Gerichts. Der Richter verurteilte sie zu sechs beziehungsweise sieben Jahren Haft. Bei der Sprengung in Elmshorn hatten die Täter zunächst rund 128.000 Euro erbeutet. Das Geld konnte allerdings fast vollständig sichergestellt werden. Am Geldautomaten und der Bankfiliale entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 16:30 Uhr

Bürgerentscheid über Zusammenlegung von Itzstedt und Nahe

Am Sonntag entscheiden die Bürgerinnen und Bürger von Itzstedt und Nahe im Kreis Segeberg, ob die beiden Gemeinden in Zukunft zu einer werden. 4.268 Menschen sind aufgefordert, zwischen 8 und 18 Uhr für oder gegen die Fusion beider Orte abzustimmen. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 16:30 Uhr

Überraschendes Geständnis vor dem Landgericht Lübeck

Der Revisionsprozess um eine tödliche Messerattacke am Landgericht Lübeck hat am Freitag überraschend mit einem Geständnis begonnen. Der 23-jährige Angeklagte gab an, dass zunächst sein Opfer ihn auf einem Spielplatz in Grönwohld im Kreis Stormarn wegen seiner Schulden aus einem gemeinsamen Drogengeschäft erst mit einem Messer bedroht habe. Später habe er sich in Panik gewehrt und immer wieder auf den Mann eingestochen. Dieser verblutete an 27 Messerstichen. In der vom Anwalt des Angeklagten verlesenen Erklärung entschuldigte sich der 23-Jährige bei der Familie des Opfers. Im ersten Prozess im vergangenen Jahr hatte er den Tatvorwurf noch bestritten. Das Landgericht Lübeck hatte ihn wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt. Mordmerkmale hatte die Kammer damals nicht gesehen. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil allerdings auf und ordnete eine Neuverhandlung bei einer anderen Kammer an, weil er heimtückischen Mord für möglich hielt. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 16:00 Uhr

IG Metall: Warnstreik erfolgreich

Laut IG Metall haben am Freitag in mehreren Betrieben in der Landeshauptstadt rund 2.400 Beschäftigte die Arbeit liegen lassen, um für höhere Löhne auf die Straße zu gehen. Landesweit waren es 2.700 aus insgesamt 37 Unternehmen. Jungheinrich in Kaltenkirchen und Norderstedt, Logopak Systeme in Hartenholm und der Maschinenfabrik Steen in Elmshorn. IG-Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich zeigte sich am Nachmittag sehr zufrieden mit der Beteiligung. Er hoffe, dass die Arbeitgeber bei ihrem Angebot nun nachlegen. Kommenden Donnerstag startet die nächste Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaft will acht Prozent mehr Geld durchsetzen, die Arbeitgeberseite hält das für überzogen. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 16:00 Uhr

Zu viele Nachtflüge am Hamburger Flughafen

Die Bundesinitiative für Fluglärmschutz bemängelt die vielen späten Flüge am Hamburger Flughafen. Trotz Nachtflugverbotes zwischen 23 Uhr und 6 Uhr starten oder landen hier regelmäßig Flugzeuge. Nach Angaben der Initiative waren es in diesem Jahr bis Ende Oktober 777 Flugbewegungen nach 23 Uhr. Im Jahr 2019 waren es im gesamten Jahr etwa 100 weniger - und das, obwohl der Flughafen nach eigenen Angaben mit seinen Passagierzahlen noch deutlich unter dem Niveau von vor der Corona-Pandemie liegt. Im Oktober verzeichnete der Airport allerdings das höchste Passagieraufkommen seit Pandemiebeginn. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 08:30 Uhr

49-Euro-Ticket ab sofort beim HVV bestellbar

Das sogenannte Deutschlandticket, das zum Jahreswechsel bundesweit eingeführt werden soll, kann man beim Hamburger Verkehrsverbund (HVV) bereits jetzt online vorbestellen. Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die erste Abbuchung erfolgt erst dann, wenn das Ticket startet. Wer schon jetzt ein HVV-Abo hat, das teurer als 49 Euro ist, wird laut HVV automatisch auf den vergünstigten Preis umgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 16:30 Uhr

