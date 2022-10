Stand: 27.10.2022 09:38 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Infoveranstaltung S4 Ahrensburg

Die Stadt Ahrensburg (Kreis Stormarn) lädt am Donnerstagabend zur Diskussionsveranstaltung über den Bau der geplanten S-Bahnlinie 4 von Hamburg nach Bad Oldesloe ein. Dabei soll es laut Bürgermeister Eckart Boege (SPD) auch um die Auswirkungen für Ahrensburg in Bezug auf den zusätzlichen Güterverkehr gehen. Insbesondere beim Lärmschutz fürchten Kritiker, dass hohe Wände das Stadtbild verschandeln könnten, so Boege. Die Deutsche Bahn will dazu eine neue Möglichkeit vorstellen. Experten sprechen außerdem zu Umweltschutz und Archäologie. Die Podiumsdiskussion wird im Livestream übertragen. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 08:30 Uhr

Müllberg Norderstedt: Prozess gestartet

Vor dem Norderstedter Amtsgericht hat der Prozess gegen den Betreiber der Mülldeponie in Norderstedt (Kreis Segeberg) begonnen. Laut Staatsanwaltschaft soll der 61 Jahre alte Mann trotz Räumungsbeschluss für die Deponie weiter tonnenweise Abfall angenommen haben. Teils soll es sich dabei um gefährliche Stoffe wie Asbest gehandelt haben. Sollte der Angeklagte beim nächsten Verhandlungstermin einräumen, dass er für den Müllberg verantwortlich ist, erwartet ihn laut Richter eine Freiheitsstrafe von maximal zwei Jahren auf Bewährung. Darauf hatten sich die Prozessbeteiligten vor dem Verhandlungsauftakt geeinigt. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 08:30 Uhr

Deichschau im Kreis Pinneberg

Im Kreis Pinneberg überprüfen Experten vom Landesamt für Küstenschutz die Deiche. Auf dem rund 23 Kilometer langen Abschnitt der Seestermüher und der Haseldorfer Marsch geht es dabei auch um Auswirkungen des Klimawandels. Durch wärmere Temperaturen wächst beispielsweise das Gras auf den Deichen im Herbst noch stärker, wenn die Schafe aber schon nicht mehr weiden. Das Problem: In höherem Gras fühlen sich unter anderem Wühlmäuse wohl, die die Deiche beschädigen können. Die Experten wollen die Entwicklung beobachten. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 08:30 Uhr

