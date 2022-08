Stand: 08.08.2022 09:18 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Motorradunfall in Bargteheide

Bei Bargteheide im Kreis Stormarn sind gestern Nachmittag zwei Menschen verunglückt. Nach Angaben der Polizei wollte ein Motorradfahrer bei Steinburg einem Auto in einer scharfen Kurve ausweichen. Dabei stürzte er von seiner Maschine. Ein zweiter Motorradfahrer krachte in diese. Beide Maschinen fingen Feuer. Die Straße bei Steinburg war rund eine Stunde lang gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 08:30 Uhr

Sanierung des Ahrensburger Rathauses geht weiter

Eine neue Phase der Sanierung des Ahrensburger Rathauses läuft. Laut einer Stadtsprecherin sind jetzt der Eingangsbereich und das 1. Obergeschoss dran. Aufgrund dessen zieht die Infotheke und die Einwohnerverwaltung gerade in Container vor dem Gebäude. Außerdem bleibt das Rathaus heute geschlossen. Bereits seit rund drei Jahren läuft die Sanierung des Gebäudes. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 08:30 Uhr

ZOB in Glashütte vor Fertigstellung

Der Zentrale Omnibus-Bahnhof in Norderstedt-Glashütte ist fast fertig. Im Bereich der Tangstedter Landstraße werde in den kommenden Tagen in zwei Schritten die Straße asphaltiert, so ein Stadtsprecher. Anwohner können den Bereich bis einschließlich Sonnabend nur schlecht erreichen. Fußgänger und Radfahrer müssen einen Umweg nutzen. Die Busse halten aktuell an der Poppenbütteler Straße bei der Hans-Salb-Straße. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 08:30 Uhr

Reitsport: Meyer-Zimmermann nur Sechste bei eigenem Turnier

Beim Springreiturnier auf dem Hof Waterkant in Pinneberg hat Veranstalterin Janne-Friederike Meyer-Zimmermann gestern nur den sechsten Platz erreicht. Den Sieg und 100.000 Euro sicherte sich der Osnabrücker Patrick Stühlmeyer. Die Springreiterin ist jetzt auf dem Weg nach Dänemark. Dort startet sie bei den Weltmeisterschaften für Deutschland. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.08.2022 | 08:30 Uhr