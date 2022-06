Stand: 30.06.2022 10:49 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Standortsuche für Zentralkrankenhaus wird konkret

Wo kommt das geplante Zentralkrankenhaus im Kreis Pinneberg hin? Der Hauptausschuss des Kreistages hat nun ein Verfahren zur Standortsuche beschlossen. Pinneberg und Elmshorn kündigten an, sich zu bewerben - beide Städte wollen Klinikstandort bleiben. Deadline für die Bewerbungen ist der 16. Oktober. Das Zentralkrankenhaus legt die Regio-Kliniken in Elmshorn und Pinneberg künftig zusammen. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:30 Uhr

Prozessauftakt wegen fahrlässiger Tötung

Am Amtsgericht Neumünster beginnt heute ein Prozess wegen fahrlässiger Tötung. Die Staatsanwaltschaft wirft einer 27-Jährigen vor, im April vergangenen Jahres auf der A7 bei Quickborn bei glatter Fahrbahn mit Sommerreifen zu schnell gefahren zu sein. Dabei habe sie einen tödlichen Unfall verursacht. Am Abend des 5. Aprils hatte es geschneit und gehagelt. Ein 18 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und auf den Grünstreifen gerutscht. Ein 64-jähriger Autofahrer hielt an und wollte helfen. Die Angeklagte krachte laut Anklage in die zwei Autos und tötete dabei den Ersthelfer. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:30 Uhr

Karl-May-Spiele in Bad Segeberg: Klaws ist wieder Winnetou

Alexander Klaws hat seine Corona-Infektion überstanden und spielt bei den Karl-May-Spielen nun wieder den Winnetou. Seine erste Vorstellung in dieser Rolle hat er heute um 15 Uhr im Freilichttheater am Kalkberg in Bad Segeberg. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 29.6.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 844,7. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 765,7 gemeldet, für Stormarn 729,0. Die landesweite Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 1.032,8. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:30 Uhr

