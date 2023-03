Stand: 21.03.2023 08:22 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Warnstreik an kommunalen Kliniken

Die Gewerkschaft Marburger Bund hat Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken für heute zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, auch in Schleswig-Holstein. Davon sind auch die Sana-Kliniken Lübeck, die Ameos Krankenhausgesellschaft Ostholstein mit Standorten unter anderem in Eutin und auf Fehmarn sowie das DRK Krankenhaus in Ratzeburg betroffen. Insgesamt sind in Schleswig-Holstein etwa 2.000 Ärztinnen und Ärzte an etwa 20 Einrichtungen aufgerufen, heute den Dienst zu verweigern. Die Notfallversorgung soll aber sichergestellt sein. Es geht laut Gewerkschaft für die angestellten Ärztinnen und Ärzte um einen Inflationsausgleich und 2,5 Prozent mehr Geld pro Monat. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände kritisiert die Streiks. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 08:30 Uhr

Buddenbrookhaus: Kein Geld vom Bund

Die Umplanungen des Buddenbrookhauses in Lübeck werden nicht vom Land gefördert. Das hat die Investitionsbank Schleswig-Holstein jetzt mitgeteilt. Die Lübecker Bürgerschaft hatte am 23. Februar den Umbau des Buddenbrookhauses gestoppt und beschlossen, dass auch der denkmalgeschützte Gewölbekeller unangetastet bleibt. Doch das könnte jetzt teuer werden. Auch die bisher zugesagte Förderung entfalle, wenn die Arbeiten nicht 2025 abgeschlossen sind. Die Zuschüsse für die bisherige Planung, die bereits vier Millionen Euro gekostet hat, wären bei Erstellung neuer Baupläne nicht mehr förderfähig. Das städtische Gebäudemanagement rechnet dadurch mit einem erheblichen finanziellen Schaden für die Hansestadt. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 08:30 Uhr

Probleme bei der Autofähre zum Priwall

Am Montagabend konnte für rund eine Stunde keine Autofähre zum Priwall fahren. Bereits seit Samstag fährt nur noch eine Autofähre zur Halbinsel, die anderen beiden sind defekt. Nach Angaben des Sprechers der Stadtwerke Lübeck war nun gestern Abend auch die dritte Fähre außer Betrieb. Deshalb verlegte die Feuerwehr umgehend Einheiten auf den Priwall, um dort den Grundschutz zu gewährleisten. Nach einer Stunde konnte die Fähre wieder starten. Die genaue Ursache für den Defekt ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 08:30 Uhr

