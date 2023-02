Stand: 07.02.2023 09:35 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Ein Toter bei Unfall auf der A1

Bei einem Unfall auf der A1 bei Neustadt ist am Montagnachmittag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 58-Jährige war laut Polizei mit seinem Wagen auf ein Stauende aufgefahren. Er starb noch an der Unfallstelle. Zu dem Stau war es gekommen, weil es kurz davor schon einen Unfall an der Anschlussstelle Eutin (Kreis Ostholstein) gegeben hatte. Ein Ferrari-Fahrer war beim Auffahren auf die A1 in die Mittelleitplanke gekracht. Er blieb unverletzt. Durch beide Unfälle war die A1 zwischen Neustadt und Scharbeutz (beide Kreis Ostholstein) rund vier Stunden lang voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 08:30 Uhr

Fans vom VfB Lübeck sollen Zug demoliert haben

Nach der Randale mutmaßlicher VfB-Lübeck-Fans beim Auswärtsspiel gegen Hannover 96 läuft die Aufarbeitung durch die Polizei und den Verein. Am Sonntag hatten mehrere Täter Zugabteile verwüstet, Polizeibeamte beworfen, Passanten bepöbelt, im Stadion Pyrotechnik gezündet und Becher geworfen, teilten die Ermittler mit. Die Bundespolizei hat daraufhin knapp 240 Personalien aufgenommen. Der VfB Lübeck nimmt die Vorwürfe laut Vereinssprecher Christian Jessen sehr ernst: "Erstmal müssen wir es sauber aufarbeiten, was Sache ist. Fakt ist, dass es einfach keine Toleranz gibt für Straftaten, die begangenen werden. Da würden wir konsequent vorgehen, wenn wir eine klare Täterermittlung haben. Das wird ja auch die Polizei weiter verfolgen." Die Polizei überprüft aktuell, für welche Straftaten sie die möglichen Täter zur Rechenschaft ziehen kann. Außerdem werden Videoaufnahmen ausgewertet, um Verdächtige zu ermitteln. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 08:30 Uhr

KZ-Gedenkstätte erhält Gelder von Bund, Land und Stiftungen

Die KZ-Gedenkstätte im ostholsteinischen Ahrensbök erhält rund eine halbe Million Euro vom Bund, dem Land und einigen Stiftungen. Die Einrichtung soll mit dem Geld saniert werden. Sebastian Sakautzki, der Leiter der Gedenkstätte Ahrensbök, sagte: "Ganz konkret geht es um eine denkmalgerechte Sanierung der Außenfassade und um den Einbau einer Wärmepumpe anstelle unserer alten sehr kostenintensiven Ölheizung." Außerdem soll ein Treppenlift installiert werden um das Erdgeschoss barriereärmer zu machen. Laut Sakautzki ist das Geld dringend nötig, da sonst die historische Bausubstanz zu verfallen droht. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 08:30 Uhr

