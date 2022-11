Stand: 07.11.2022 09:56 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Neue Stadtoberhäupter in Wentorf und Lauenburg

Im Kreis Herzogtum Lauenburg sind am Sonntag in zwei Städten ein neuer Bürgermeister und eine neue Bürgermeisterin gewählt worden. Sowohl in Wentorf, als auch in Lauenburg an der Elbe waren insgesamt gut 20.000 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. In Wentorf gewann Kathrin Schöning die Wahl bereits im ersten Wahlgang. Die parteilose Kandidatin setzte sich damit gegen den amtierenden Verwaltungschef Dirk Petersen und Maruice Küchenmeister durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 46 Prozent.

In Lauenburg konnte sich mit 58 Prozent der Stimmen Thorben Brackmann (CDU) gegen seine Kontrahenten, den Einzelkandidaten Patric Hoffmann und Anne-Marie Hoving von der SPD durchsetzen. Die Wahlbeteiligung in Lauenburg lag bei 41 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 08:30 Uhr

64. Nordische Filmtage beendet

Am Sonntag sind die 64. nordischen Filmtage mit der Filmpreisnacht zu Ende gegangen. Insgesamt wurden elf Preise im Wert von 63.000 Euro vergeben. Der große Gewinner des Abends war der Film "Boy from Heaven" des Regisseurs Tarik Saleh: Die schwedische Produktion gewann den NDR Spielfilmpreis sowie den mit 5.000 Euro dotierten Kirchlichen Filmpreis Interfilm. Der Film sei zeitgemäß und beschäftige sich mit drängenden Fragen dieser Zeit, betont der künstlerische Leiter des Festivals Thomas Hailer. Außerdem erhielt der Film "Girls, girls, girls" von Alli Haapasalo eine doppelte Ehrung. Er erhielt den Kinder- und Jugendfilmpreis der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung sowie den Preis der Jugendjury. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.11.2022 | 08:30 Uhr