Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kiel: Erixx-Bahnen pendeln wieder zwischen Hauptbahnhof und Oppendorf

Ab heute fahren wieder Züge der Linie RB76 zwischen Kiel-Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf. Das teilte erixx Holstein mit. Im Dezember hatte der neue Betreiber die Strecke übernommen - weil aber noch Personal fehlte, war seitdem ein Schienenersatzverkehr auf der Strecke unterwegs. Zudem hatten laut erixx nicht alle Triebwagenfahrer das Teilstück befahren dürfen. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin konnten jetzt zusätzliche Mitarbeitende eingestellt und ausgebildet werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 08:30 Uhr

Brand in Kieler Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Kieler Mehrfamilienhaus wurde am Montagabend ein Mensch verletzt. Gegen 20.45 Uhr brannte in der Elisabethstraße in Gaarden ein Müllcontainer, der in der Unterführung eines sechsgeschossigen Hauses stand. Der Löschzug der Wache Ost war nach Feuerwehrangaben schnell vor Ort und konnte die Flammen nach wenigen Minuten löschen. Eine Person wurde leicht verletzt und ins UKSH gebracht. Gegen 21.30 Uhr war der Einsatz beendet. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 08:30 Uhr

Frau aus Neumünster wird vermisst

Seit Montag wird eine alte Dame aus Neumünster vermisst. Hedwig Dora G. ist 89 Jahre alt und hat am Montag gegen 12 Uhr ihr Pflegeheim in Neumünster verlassen - das Probst-Riewerts-Haus direkt gegenüber vom Rathaus. Die Frau ist 1,62 Meter groß, hat eine schlanke normale Figur und trägt graues, schulterlanges Haar. Außerdem hat sie laut Polizei einen dunkelblauen Pullover an, dazu eine beigefarbene Hose, eine schwarze Weste und schwarze Sandalen. Hedwig Dora G. ist dement und braucht dringend ärztliche Hilfe. Hinweise bitte an die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 08:30 Uhr

Mai-Kundgebungen verliefen friedlich

Zum Tag der Arbeit haben sich in Schleswig-Holstein nach Gewerkschaftsangaben fast 6.000 Menschen zu verschiedenen Kundgebungen und Demonstrationen versammelt. Die größte Veranstaltung gab es demnach in Kiel mit 2.300 Teilnehmenden, in Neumünster waren es etwa 350, in Rendsburg etwa 280. Alle Kundgebungen verliefen laut Polizei friedlich. Die Rednerinnen und Redner forderten vor allem bezahlbaren Wohnraum und faire Löhne. Schleswig-Holstein habe besonderen Nachholbedarf, denn die Löhne liegen hier laut der Gewerkschaft 12 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. Außerdem forderten sie, öffentliche Aufträge nur an Unternehmen zu vergeben, die nach Tarif bezahlen. Noch immer sei das in Schleswig-Holstein nicht gesetzlich verankert. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 06:00 Uhr

