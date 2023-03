Stand: 17.03.2023 10:36 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Geflügelpest in Betrieb in Dithmarschen nachgewiesen

Auf einem Freilandbetrieb mit rund 11.500 Legehennen im Kreis Dithmarschen ist ein Ausbruch der Geflügelpest festgestellt worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald habe den Virus-Subtyp H5N1 bestätigt, teilte das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag in Kiel mit. Alle verbliebenen Legehennen des Betriebs seien getötet und zusammen mit den verendeten Tieren fachgerecht entsorgt worden. Um den Ausbruchsbetrieb in der Gemeinde Nindorf südlich von Heide wurde eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern und eine Überwachungszone von zehn Kilometern eingerichtet, wie aus einer Allgemeinverfügung des Kreises Dithmarschen hervorgeht. In dem betroffenen Gebiet muss Geflügel in Ställen gehalten werden. Das Ministerium bat die Geflügelhalter zudem, auf das Fernhalten von Wildvögeln zu achten. Futterstellen und Tränken auf den Höfen dürften für Wildvögel nicht erreichbar sein. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 08:30 Uhr

Verzögerungen beim schwimmenden LNG-Terminal in Brunsbüttel

Die vom Betreiber RWE angekündigte Testphase mit der ersten Regasifizierung von tiefgekühltem flüssigen Erdgas und einer ersten Einleitung in das schleswig-holsteinische Gasnetz beginnt nicht wie geplant am Freitag, sondern Anfang der kommenden Woche. Ein RWE-Sprecher sagte, die landseitige Infrastruktur am LNG-Terminal sei jetzt fertiggestellt. Am Freitag müsse aber auch ein anderes Schiff, das ebenfalls am Gefahrgutanleger des Elbehafens liegt entladen werden. Deshalb habe man den Beginn der Testphase aus organisatorischen Gründen verschoben. Das Ende der Testphase sei aber weiterhin für Ende März geplant, sodass dann der Regelbetrieb am schwimmenden LNG-Terminal Brunsbüttel beginnen könne. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 08:30 Uhr

Monitoring am NOK nach Ölteppich im Dezember

Das Umweltministerium hat nach dem Ölunfall am Nord-Ostsee-Kanal bei Brunsbüttel mit der Überwachung und Auswertung begonnen. Laut einem Sprecher wurden bereits Mitte Februar an fünf Stellen Wasserproben entnommen, sechs Wochen danach seien weitere Proben geplant. Außerdem werden die Tiere und Pflanzen am Kanal untersucht. Laut Ministerium sind keine weiteren verölten Vögel mehr gefunden worden. Laut einem Sachstandsbericht gab es 17 Totfunde sowie zwei eingesammelte Lebendfunde, die nach Untersuchung durch Veterinäre eingeschläfert werden mussten. Die Aufräumarbeiten am Kanal kommen laut dem Ministeriumssprecher gut voran, es gebe aber noch einzelne Bereiche an den Kanal-Böschungen und Deckwerken mit ölverschmutzten Stellen. Anfang April will das Umweltministerium einen Abschlussbericht zu den Arbeiten und zum Monitoring am NOK vorlegen. Mitte Dezember waren nach einer Leckage an einer Öl-Pipeline bei Brunsbüttel rund 300.000 Liter Öl in den Nord-Ostsee-Kanal geflossen. Der Kanal musste wegen der umfangreichen Reinigungsarbeiten zwei Wochen lang komplett gesperrt werden. Unterdessen dauern die Ermittlungen von Wasserschutzpolizei und Staatsanwaltschaft Itzehoe zur Ursache der Ölhavarie an. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 08:30 Uhr

Polizei ermittelt zu brennendem Auto in Friedrichstadt

Ein brennendes Auto in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) hat am Morgen einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr ausgelöst. Um kurz vor 5 Uhr hatten Anwohner am Fürstenburgwall die Einsatzkräfte alarmiert. Laut eines Sprechers der Leistelle Nord wurde das Fahrzeug komplett zerstört. Angrenzende Häuser wurden nicht beschädigt. Ob es sich um einen technischen Defekt oder um Brandstiftung handelt, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 08:30 Uhr

