Stand: 07.02.2023 09:31 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Einbrüche in Itzehoer Innenstadt

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in Itzehoe (Kreis Steinburg) in drei Geschäfte eingebrochen. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend brachen die Diebe in einen Lebensmittelmarkt in der Straße Feldschmiede ein. Dort erbeuteten sie laut Polizei Waren im Wert von mehreren Tausend Euro. In derselben Nacht stiegen die Täter in einen Imbiss in der Feldschmiede und ein Bürogebäude in der Poststraße ein, machten dort aber keine Beute. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 08:30 Uhr

Bauarbeiten an der B5 bei Husum begonnen

Am Montag hat beim Brückenbau auf der B5 bei Husum (Kreis Nordfriesland) die Installation von vierzig Fertigteilplatten aus Stahlbeton begonnen. Für die Baumaßnahme ist der Streckenabschnitt bei Husum Süd laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr voraussichtlich noch bis einschließlich Donnerstag voll gesperrt. Die Kosten für den Brückenbau betragen 2,4 Millionen Euro. Autofahrer sollen der B5-Vollsperrung über Ostenfeld und Friedrichstadt (beide Kreis Nordfriesland) ausweichen, Lkw noch weiträumiger über Hollingstedt (Dithmarschen). Außerdem ist seit Montag bis auf Weiteres auch die Zu- und Abfahrt von der B5 zur L36 bei Harblek gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 08:30 Uhr

Stand der Ermittlungen zur Messerattacke in Brokstedt

Nach der Messerattacke in einem Regionalzug in Brokstedt (Kreis Steinburg) ist die Kriminalpolizei in Itzehoe (Kreis Steinburg) weiter mit umfangreichen Zeugenvernehmungen beschäftigt. Insgesamt werden laut Polizei etwa 120 Fahrgäste zu dem tödlichen Angriff befragt. Auch die neuen Informationen zu Äußerungen des Tatverdächtigen während seines Haftaufenthalts in Hamburg fließen in die Ermittlungsarbeit ein. Der 33-jährige Ibrahim A. hatte am 25. Januar in Brokstedt auf Fahrgäste eines Regionalzuges eingestochen und zwei junge Menschen getötet und fünf weitere zum Teil schwer verletzt. Bundesjustizminister Marco Buschman (FDP) fordert inzwischen Konsequenzen nach dem Angriff. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.02.2023 | 08:30 Uhr