Stand: 06.02.2023 09:08 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Brokstedt: Messerstecher verglich sich mit Berliner Lkw-Attentäter

Der mutmaßliche Täter der Messerattacke im Zug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) soll sich während seiner Untersuchungshaft mit dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, verglichen haben. Dies hat die Hamburger Justizbehörde gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt. Der 33-jährige Tatverdächtige soll Ende Januar im Regionalzug von Kiel nach Hamburg wahllos auf Fahrgäste eingestochen und zwei junge Menschen getötet haben. Fünf weitere wurden teils lebensgefährlich verletzt. Laut Justizbehörde habe sich der staatenlose Palästinenser vor seiner Entlassung aus dem Hamburger Gefängnis bei einem Vorfall am 6. August vergangenen Jahres verbal aggressiv verhalten und gesagt, dass er auch ein Anis Amri sei. Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gesteuert und 13 Menschen getötet. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 08:30 Uhr

Kreis Steinburg sucht Wohnraum für ukrainische Geflüchtete

Der Kreis Steinburg braucht dringend privaten Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine. Grund ist laut Kreis unter anderem die im März geplante Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung in Kellinghusen. Der Standort sollte ursprünglich schon im September schließen und war als kurzzeitige Übergangslösung geplant. Derzeit sind dort etwa 20 ukrainische Geflüchtete untergebracht. Kreissprecherin Britta Glatki sagte zu den benötigten Wohnungen: "Es gibt Gruppen mit besonderem Bedarf, der natürlich noch schwieriger abzudecken ist, zum Beispiel Menschen, die auf barrierefreien Wohnraum angewiesen sind - oder auch Menschen mit Haustieren." | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 08:30 Uhr

Itzehoe: Neue Entwürfe für die Störschleife

Ende der Woche soll der Siegerentwurf für das Projekt "Neue Störschleife" im Itzehoer (Kreis Steinburg) Rathaus präsentiert werden. Die alte Störschleife wurde in den 1970er Jahren zugeschüttet. Mit dem Projekt soll das Wasser nun in die Innenstadt zurückkehren. Wie die Störschleife zukünftig aussehen könnte, haben sich neun Planungsteams seit August des vergangenen Jahres überlegt. Am Freitag wurden die Entwürfe im Landgericht präsentiert. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.02.2023 | 08:30 Uhr