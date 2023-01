Stand: 31.01.2023 09:28 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Hilfstransport für die Ukraine

Am frühen Dienstagmorgen hat sich aus Meldorf (Kreis Dithmarschen) ein Hilfstransport auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze gemacht. Mit dabei sind unter anderem Notstromaggregate, Heizlüfter und Elektrokocher im Wert von mehr als 80.000 Euro. Insgesamt eine Woche lang wird er unterwegs sein. Die Spendenaktion läuft in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation Hoelp Meldorf. Die im Kreis Dithmarschen gespendeten Güter werden nach Poltawa geliefert und gelangen von dort aus in die umkämpften Gebiete in der Ostukraine. Hoelp spendet Mitte Februar laut eigenen Angaben einen weiteren Lieferwagen, um Hilfsorganisionen auf ukrainischer Seite beim Transport von Spenden zu unterstützen. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 08:30 Uhr

Änderungen am Fährplan nach Helgoland

Wegen des stürmischen Wetters verschieben sich am Dienstag die Abfahrtszeiten der Fähren von und nach Helgoland (Kreis Pinneberg). Die MS Helgoland startet laut Betreiber um 10:30 Uhr ab Cuxhaven und um 16 Uhr von Helgoland, die gleichen Zeiten sind auch für Donnerstag angekündigt. Am Mittwoch fallen die Fahrten zwischen Cuxhaven und Helgoland wegen der Wetterbedingungen komplett aus. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 08:30 Uhr

Hoher Schaden nach Brand in Lagerhalle

Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Bahrenfleth (Kreis Steinburg) ist am Sonntag ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. In der 750 Quadratmeter großen Halle befanden sich laut Polizei diverse landwirtschaftliche Maschinen, auf dem Dach waren Fotovoltaikmodule installiert. Die Brandursache ist laut Polizei noch nicht abschließend geklärt, ein technischer Defekt könne nicht ausgeschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

