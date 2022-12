Stand: 02.12.2022 09:39 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Lage in den Kinderkliniken spitzt sich zu

Die Lage in den Kinderkliniken nach den hohen Infektionszahlen mit dem RS Virus spitzt sich auch an der Westküste zu. Die Kinderklinik in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist nach Angaben einer Sprecherin fast vollständig belegt. Ärzte und Pflegepersonal arbeiten demnach an der absoluten Kapazitätsgrenze. Auch am Westküstenklinikum Heide nehmen die Infektionen kleiner Kinder stark zu. Immer mehr würden mit Atemwegserkrankungen eingeliefert, sagte Krankenhaussprecher Sebastian Kimstädt NDR Schleswig-Holstein. Bundesweit herrschen an vielen Kinderkliniken derzeit Alarm-Zustände. Einige Kliniken können keine Kinder mehr aufnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2022 08:30 Uhr

Buchungslage für Weihnachten und Silvester gut

Büsum (Kreis Dithmarschen) ist zu Weihnachten und Silvester nach Angaben der Tourismus Service Marketing GmbH zu mehr als 86 Prozent ausgebucht. Die Touristiker rechnen mit einem weiteren Anstieg auf 90 Prozent und sogar darüber. Sowohl die Weihnachtswoche als auch die Woche über den Jahreswechsel bestätigten die stabile Entwicklung in Büsum während des gesamten Jahresverlaufs 2022. Besondere Stornierungsbewegungen - etwa durch Erkältungswellen oder Corona sind nach Angaben der Tourismusverwaltung nicht zu beobachten. In St. Peter Ording (Kreis Nordfriesland) melden die Touristiker im Vergleich zum Vorjahr sowohl bei den Hotels als auch bei den Ferienwohnungen einen leichten Rückgang. Als Grund nimmt die Tourismuszentrale die Unsicherheit durch die Energiekrise an - rechnet aber auch noch mit kurzfristigen Buchungen. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2022 08:30 Uhr

Alle Stromleitungen im Mittel- und Niederspannungsnetz unter der Erde

Der Netzbetreiber Schleswig-Holstein Netz hat vor 20 Jahren damit begonnen, die Freileitungen ihrer Strommasten an der Westküste unter die Erde zu bringen. Nun ist es geschafft. Insgesamt 48.000 Kilometer Stromleitungen sind jetzt im Boden verlegt. Daraus habe sich bereits eine höhere Netzstabilität mit deutlich weniger Störungen ergeben, sagte ein Sprecher NDR Schleswig-Holstein. Unter die Erde gebracht sind allerdings nur Leitungen des Mittel- und Niederspannungsnetzes. Das Hoch- und Höchstspannungsnetz verlaufe vor allem aus Kostengründen weiterhin über Leitungen an Masten. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2022 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

