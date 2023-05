Stand: 30.04.2018 15:16 Uhr Neumünster: Auf dem Weg zum Shopping-Paradies

Die 60 Kilometer nördlich von Hamburg gelegene 80.000-Einwohner-Stadt Neumünster hat als einzige kreisfreie Stadt keinen Zugang zum Meer, liegt dafür aber im Herzen Schleswig-Holsteins. Sie grenzt an die Kreise Plön, Segeberg und Rendsburg-Eckernförde. Aufgrund seiner zentralen Lage gilt Neumünster als ein Verkehrsknotenpunkt des Landes. So liegt die Stadt an der Bundesautobahn 7 und an den Bahnstrecken von Hamburg nach Kiel und Flensburg. Im Regionalverkehr gibt es Schienenverbindungen nach Bad Oldesloe, Henstedt-Ulzburg und Heide.

Fabrik-Silhouette im Stadtwappen

Auch wenn Neumünster schon 1130 erstmals in einer Urkunde als "Novum Monasterium" (Neues Münster) erwähnt wurde, bekam es erst 1870 das Stadtrecht verliehen. Schon die Fabrik-Silhouette im Stadtwappen deutet an, dass die Geschichte der Stadt eng mit der Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert verbunden ist. Vor allem die Textil- und Lederindustrie, zu deren Großkunden das Militär zählte, war in Neumünster beheimatet. Das Wahrzeichen der Stadt ist die 1834 erbaute klassizistische Vicelinkirche. Seit 1901 ist Neumünster eine kreisfreie Stadt.

Zentrale Lage der Stadt für Betriebe interessant

An die 70 Industrie- und Handwerksbetriebe (mit 20 und mehr Beschäftigten) sind in Neumünster ansässig. Branchenschwerpunkte bilden Elektrotechnik, Büro- und Kommunikationselektronik sowie der Maschinen- und Apparatebau. Ein wichtiger Wirtschaftszweig ist die Logistikbranche, die von der zentralen Lage der Stadt als Verkehrsknotenpunkt profitiert. In den Holstenhallen finden auch zahlreiche Messen statt.

Holsteiner Körung und Holstenköste

Ein traditionelles Großereignis ist die alljährlich im Herbst in den Holstenhallen stattfindende Holsteiner Körung (Zucht-Auswahl) und die Auktion von Holsteiner Pferden. Im Juni wird seit 1975 jedes Jahr das Stadtfest Holstenköste gefeiert, das zuletzt etwa 170.000 Besucher anzog. Seit September 2012 lockt das Designer Outlet Center (DOC) neue Kunden. Etwa 120 Geschäfte bieten seitdem auf rund 20.000 Quadratmetern Markenware zu stark reduzierten Preisen an. Die Neuansiedlung war im Vorfeld in der Region jedoch heftig umstritten. 2015 eröffnete in der Innenstadt die Holsten-Galerie. Dieses Einkaufszentrum beherbergt 90 Fachgeschäfte, Cafés, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe auf etwa 22.000 Quadratmetern.

Zahlen, Daten, Fakten

Sitz der Stadtverwaltung: Neues Rathaus

Neues Rathaus Adresse: Großflecken 59, 24534 Neumünster

Großflecken 59, 24534 Neumünster Telefon: (04321) 94 20

(04321) 94 20 Kfz-Kennzeichen: NMS

NMS Fläche: 71,63 km²

71,63 km² Einwohnerzahl (Dezember 2016): 79.680

79.680 Arbeitslosenquote (April 2018): 8,7 Prozent

8,7 Prozent Arbeitslosenzahl (April 2018): 3.614

3.614 Oberbürgermeister: Olaf Tauras (CDU)

Weitere Informationen 11 Kreise, 4 Städte und 15 Geschichten Die Vielfalt der elf Kreise und der vier kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein ist groß. Ihre Geschichte reicht oft Jahrhunderte zurück. Ein Überblick. mehr Die Kommunalwahl 2018 in Schleswig-Holstein Die Schleswig-Holsteiner haben die Kommunalparlamente gewählt. NDR.de bietet einen Überblick: viele Ergebnisse aus rund 200 Gemeinden, Reaktionen im Video und vieles mehr. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2018 | 18:00 Uhr