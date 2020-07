Stand: 24.07.2020 20:15 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Neuer Corona-Fall: Weiterer Imbiss in Kiel betroffen

Nach der Infektion mehrerer Mitarbeiter in einem Imbiss im Kieler Hauptbahnhof gibt es dort keine weiteren Infizierten. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Allerdings ist eine Person in einem anderen Imbiss in der Landeshauptstadt positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Und es gibt einen Zusammenhang, denn bei der neu infizierten Person handelt es sich um eine Kontaktperson eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin aus dem Imbiss im Kieler Hauptbahnhof. Nach Angaben der Stadt Kiel müsse der Imbiss aber nicht geschlossen werden, weil die Person keinen Kundenkontakt gehabt habe. Rund 100 Gäste, die ihre Kontaktdaten hinterlegt haben, seien aber vorsorglich vom Gesundheitsamt informiert worden. Um welchen Imbiss es sich handelt, will die Stadt nicht sagen.

Neuer Corona-Fall: Nächster Imbiss in Kiel betroffen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 24.07.2020 20:00 Uhr Autor/in: Fabian Weißhaupt In einem weiteren Imbiss in Kiel gibt es einen Corona-Fall. Angesteckt hat sich die Person bei einem Mitarbeiter des Imbisses im Hauptbahnhof. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen.







Haupbahnhof-Imbiss: Keine weiteren Fälle

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in dem Imbiss im Kieler Hauptbahnhof liegt weiterhin bei sechs. Das gab die Stadt am Freitag bekannt. Es lägen keine weiteren positiven Tests der übrigen Mitarbeiter vor, sagte eine Sprecherin. Nach den sechs Fällen in der Belegschaft waren auch die übrigen der 15 Beschäftigten auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das gesamte Personal befindet sich in Quarantäne. Zwei der Infizierten leben in Kiel, weitere kommen aus Plön, Pinneberg und Hamburg.

Gesundheitsamt ermittelt Kontaktpersonen

Das Gesundheitsamt ermittelt weitere mögliche Kontaktpersonen und kontaktierte 400 registrierte Gäste, die in der Woche vor der Schließung des Ladens am Montag in dem Imbiss gegessen haben. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein gab es Probleme mit der Gästeliste der Besucher, die im Imbiss gegessen haben. Viele Kontaktdaten sollen unleserlich sein. Eine Sprecherin der Stadt Kiel schätzt die Ansteckungsgefahr für Gäste, die Essen zum Mitnehmen bestellt haben, bislang als gering ein. Das Bundesamt für Risikobewertung teilte mit, dass es bisher keinen bestätigten Fall gibt, dass sich jemand durch kontaminierte Lebensmittel mit dem Virus angesteckt hat.

Betreiber hat Imbiss sofort geschlossen

Nach Angaben der Stadt sieht es auf den ersten Blick so aus, als ob der Imbiss die Hygienevorschriften eingehalten hat. Es gab eine Trennscheibe zwischen den Verkäufern und Kunden. Nach Angaben der Stadt hat der Betreiber den Imbiss nach Auftreten der ersten Fälle geschlossen.

