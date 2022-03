Kein Personal wegen Corona: Kritische Infrastruktur mit Problemen Stand: 30.03.2022 08:00 Uhr Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter hoch und liegt derzeit bei 1.478,8. Die weiterhin strengen Quarantänemaßnahmen haben Auswirkungen auf die kritische Infrastruktur. Vor allem Krankenhäuser sind betroffen.

von Andrea Schmidt

Wer derzeit ins Krankenhaus muss und nicht unter die Kategorie "Notfall" fällt, braucht gute Nerven. Die Wartezeiten sind häufig erschreckend lang. Etliche Häuser verschieben bereits planbare Operationen, wie etwa die Diako in Flensburg oder das Klinikum Itzehoe. Recherchen von NDR Schleswig-Holstein haben ergeben, dass die Lage in vielen Häusern angespannt ist.

Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster will Zahlen über fehlendes Personal nicht herausgeben, um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen. Beim Städtischen Krankenhaus in Kiel heißt es, es sei kein Normalbetrieb möglich, aber alle Notfallpatienten werden versorgt. Auch beim Westküstenklinikum in Heide fehlt die Planbarkeit, denn der Krankenstand ist doppelt so hoch wie in normalen Zeiten.

Dienstpläne anpassen, aushelfen und Löcher stopfen

In der Lungenklinik Großhansdorf (Kreis Stormarn) fehlt derzeit jeder zehnte Arzt. "Wir müssen dadurch inzwischen täglich den Dienstplan anpassen, es gibt Krisenstabsitzungen und eine Corona-Taskforce", sagt der Ärztliche Direktor, Prof. Klaus Rabe. Beim UKSH in Kiel und Lübeck fehlen in dieser Woche noch einmal mehr Mitarbeiter als in der vergangenen Woche. Laut Sprecher Oliver Grieve stieg die Zahl von 350 auf 386 - bei 16.000 Mitarbeitenden insgesamt.

"Es ist eine sehr angespannte Lage, das elektive Geschäft wird runtergefahren." Jede Woche müsse neu geprüft werden, wo wer aushelfen kann. "Gerade die hohe Zahl an Coronapatienten bündelt sehr viel Personal, das dann eh woanders schon fehlt", sagte Grieve. Dennoch glaubt er, dass der Peak nun überstanden ist.

500 Polizisten nicht im Dienst in SH

Auch die Polizei ist gebeutelt: Laut Innenministerium können derzeit rund 500 Polizisten von insgesamt 9.000 nicht zum Dienst kommen. "Wir hatten solche Zahlen seit dem Beginn der Corona-Pandemie tatsächlich noch nicht, aber wir werden deshalb noch nicht nervös", sagt der Sprecher der Landespolizei, Matthias Felsch. "Und es gibt im Land noch keine Dienststelle, die uns gemeldet hat, dass sie der Lage nicht mehr Herr wird."

Dennoch könne es sein, dass beispielsweise Verkehrskontrollen oder Vernehmungen ausfallen oder verschoben werden, so Felsch. "Insgesamt müssen wir aber noch nicht die weiße Flagge hissen." Weiterhin habe man bei der Polizei die Kohortenbildung im Auge, so dass sich Coronafälle in der Belegschaft nicht zu schnell zu massiv verbreiten.

Feuerwehr: Feste und Veranstaltungen werden hinten an gestellt

Auch die Feuerwehr hat deutliche Corona-Ausfälle. "Aber von den insgesamt 1.300 Feuerwehren in Schleswig-Holstein hat sich noch keine abgemeldet", sagt der Sprecher des Landesfeuerwehrverbandes, Holger Bauer. Dienste werden weiter mit Bedacht geplant, in den Fahrzeugen tragen die Einsatzkräfte Masken. "In all diesen Dingen sind wir seit langem fit."

Zurzeit werde versucht, Ausbildungsdienste wieder anzukurbeln. Übungen, Sonderlehrgänge - all das, was seit zwei Jahren gelitten habe, müsse nachgeholt werden. "Das kann bis zum Sommer dauern", meint Bauer. Halbe Kraft werde dagegen bei Veranstaltungen oder Frühlingsfesten eingesetzt. Diese gesellige und soziale Aufgabe der Feuerwehr stehe leider hinten an.

Kitas: Lage zum Teil sehr angespannt

In den Kindertagesstätten in Schleswig-Holstein ist die Situation nach Angaben des Sozialministeriums zum Teil angespannt. Mitunter müsse die Betreuung durch Hilfskräfte unterstützt werden, so das Ministerium. Das können auch Eltern sein, zeigt das Beispiel der Stadt Kiel. Die schreibt auf Anfrage: "Oft gelingen Absprachen, bei denen einige Eltern sich bereit erklären, ihre Kinder früher abzuholen oder auch tageweise zu Hause zu betreuen." Und weiter: "Es ist nicht immer möglich, tragfähige Lösungen zu finden oder es fehlt so viel Personal, dass die Betreuung eingeschränkt werden muss, da der Fachkraft-Kind-Schlüssel nicht eingehalten werden kann." In den städtischen Einrichtungen in Kiel musste in der vergangenen Woche eine Einrichtung einen Tag ganz schließen, in anderen Kitas gab es ein reduziertes Betreuungsangebot.

Schulen: Weniger Lehrer in Quarantäne

Besser sieht es an den Schulen aus. Auf dem Dashboard des Bildungsministeriums lässt sich ablesen, wie viele Lehrer in Quarantäne sind. Stand gestern (29.3.) waren es 80 - die Zahl lag Mitte März aber schon mal bei mehr als 190. Die Zahl der Erkrankten geht nach Angaben von Ministeriumssprecherin Beate Hinse seit einer Woche kontinuierlich zurück.

"Wenn Lehrkräfte durch Quarantäne für eine bestimmte Zeit ausfallen, finden die Schulen auch kurzfristig organisatorische Lösungen für den Schulbetrieb. Der läuft landesweit nach Rückmeldungen der Schulaufsicht gut." In vielen Bereichen der Infrastruktur gibt es also keine größeren Probleme durch die hohen Inzidenzen. Kitas und Krankenhäuser bilden allerdings Ausnahmen.

