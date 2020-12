Impfstart: Mit einem Pieks gegen das Coronavirus Stand: 27.12.2020 11:36 Uhr Sie sind gestartet - die ersten Impfteams in Schleswig-Holstein, die die Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen gegen das Coronavirus immunisieren wollen. Alle anderen sind etwas später dran.

Zehn Teams sind am Sonntagmorgen landesweit losgefahren, im Gepäck: Die ersten Kanülen Impfstoff. Ein Arzt und zwei Sanitäter bilden eine Einheit. Besonders im Fokus dieses ersten Impftages stehen Menschen mit Demenz mit ihren Pflegern und besonders gefährdete Mitarbeiter in Kliniken. In Lübeck wurde das Serum vom Technischen Hilfswerk an die Johanniter Unfallhilfe übergeben. Die Lagerung ist aber nicht ohne: Der Impfstoff muss laut Gesundheitsministerium bei großer Kälte von etwa -77 Grad gelagert werden. Doch Matthias Rehberg, Koordinator Lübecker Impfteams, sieht darin kein Problem - eine andere Sache sei die wirklich anspruchsvolle Aufgabe für die medizinischen Einsatzkräfte. "Die größte Herausforderung ist, glaube ich, dass bei den Bewohnern aber auch beim Personal der Alten- und Pflegeheime einfach noch Unsicherheiten bestehen, wie der Impfstoff wirkt", weiß Rehberg. "Die Impfstoffaufbereitung und das Verimpfen an sich ist letztlich doch ein Stück weit Routine."

Am Sonntagmorgen hatten Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) in Lübeck den Start der Impfmission verkündet. "Es ist wirklich ein bedeutender Tag heute in Schleswig-Holstein, ein echter Meilenstein zur Bekämpfung der Corona-Pandemie", sagte Günther. "Jetzt geht es darum, dass möglichst viele Leute bereit sind, sich impfen zu lassen - dann wird diese Aktion wirklich zu einem Erfolg". Eine repräsentative bundesweite Studie der Universität Hamburg hatte zuletzt ergeben, dass 63 Prozent der Norddeutschen bereit sind, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. "Diese Impfung ist freiwillig, es ist ein Angebot", sagte Gesundheitsminister Garg und appellierte an die Schleswig-Holsteiner: "Meine herzliche Bitte: Wenn wir dran sind, dann auch von diesem Angebot Gebrauch machen."

Weitere Impfdosen kommen

Etwa 300-400 Dosen haben die drei Lübecker Teams übernommen und setzen sie in der Hansestadt und das südliche Schleswig-Holstein ein. Sieben weitere Teams sind in den anderen Teilen des Landes unterwegs. Die ersten 10.000 Dosen, die von heute an verimpft werden, hat Gesundheitsminister Garg am Sonnabend in Empfang genommen. Damit genug Impfdosen für diese erste Phase der Impfung da sind, sollen morgen weitere 14.000 Kanülen Schleswig-Holstein erreichen. Laut Gesundheitsministerium in Kiel wird bis Jahresende mit insgesamt rund 48.000 Impfdosen gerechnet. Ab Jahresende stehen Schleswig-Holstein laut dem Mainzer Unternehmen Biontech gemäß Bevölkerungsanteil wöchentlich 24.375 Impfdosen zu.

Impfzentren gehen Anfang Januar an den Start

Ab 4. Januar nehmen die 29 Impfzentren im Land planmäßig ihre Arbeit auf. Zunächst soll ein Impfzentrum pro Kreis und kreisfreier Stadt in Betrieb gehen: Laut Landesregierung sind die ersten 15 Einrichtungen startklar. Den Angaben nach werden die Öffnungszeiten grundsätzlich in Abhängigkeit vom zur Verfügung stehenden Impfstoff festgelegt, im Idealfall soll ein Betrieb von zehn Stunden an sieben Tagen in der Woche - mit Ausnahme von Feiertagen - möglich sein.

Die Impfung wird der Bevölkerung in einem abgestuften Verfahren zugänglich gemacht: Um die besonders vulnerablen Gruppen zu schützen, hat die Ständige Impfkommission (STIKO) eine Priorisierung empfohlen. Dabei stehen Personal in medizinischen Einrichtungen (*) und Personen mit Vorerkrankungen (**) im Vordergrund. Das Robert Koch Institut hat folgende Tabelle veröffentlicht, in der die Stufen der Impfpriorisierung dargestellt sind. Das Land hat angekündigt, die Bevölkerung durch Presseinformationen und in den Sozialen Medien zu informieren, welche Gruppe wann an der Reihe ist.

Stufe 1 Bewohnerinnen und Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen

Personen im Alter von ≥ 80 Jahren

Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen*

Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen*

Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege

Andere Tätige in Senioren- und Altenpflegeheimen mit Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern Stufe 2 Personen im Alter von ≥ 75 - 79 Jahren

Personal mit hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen*

Personen mit einer Demenz oder geistigen Behinderung in Institutionen

Tätige in der ambulanten oder stationären Versorgung von Personen mit Demenz oder geistiger Behinderung

Personen mit Down-Syndrom (Trisomie 21) Stufe 3 Personen im Alter von ≥ 70 - 74 Jahren

Personen nach Organtransplantation

Personen mit Vorerkrankungen mit hohem Risiko**

Bewohnerinnen und Bewohner und Tätige in Gemeinschaftsunterkünften

Enge Kontaktpersonen von Schwangeren

Enge Kontaktpersonen bzw. Pflegende von Personen mit hohem Risiko

Personal mit moderatem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen* und in Positionen, die für die Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur besonders relevant sind

Teilbereiche des ÖGD Stufe 4 Personen im Alter von ≥ 65 - 69 Jahren

Personen mit Vorerkrankungen mit moderat erhöhtem Risiko** und deren engste Kontaktpersonen

Personal mit niedrigem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen*

Lehrerinnen und Lehrer

Erzieherinnen und Erzieher

Personen mit prekären Arbeits- und/oder Lebensbedingungen Stufe 5 Personen im Alter von ≥ 60 - 64 Jahren

Personal in Schlüsselpositionen der Landes- und Bundesregierungen

Beschäftigte im Einzelhandel

Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit mit erhöhtem Expositionsrisiko

Berufsgruppen der kritischen Infrastruktur Stufe 6 Alle übrigen Personen im Alter von < 60 Jahren

Impfen mit Termin

Ab Dienstag, 29. Dezember, können die ersten Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner einen Termin für eine Impfung beantragen. Dafür hat die Landesregierung die zentrale Impfhotline des Bundesgesundheitsministeriums 116 117 und die Webseite www.impfen-sh.de bereitgestellt. Menschen über 80 Jahre, die zu Hause betreut werden und die Impfzentren nicht aufsuchen können, werden zu einem späteren Zeitpunkt geimpft - anders sei es in der Praxis nicht möglich, so das Gesundheitsministerium. Die Impfung ist für die Menschen kostenlos, unabhängig von der Krankenversicherung - die Kosten übernimmt der Bund. Der Besuch im Impfzentrum soll nach Angaben des Gesundheitsministeriums etwa 45 Minuten dauern, inklusive der Zeit für ärztliche Beratung und Nachbeobachtung. Der eigentliche Impfvorgang soll nur wenige Minuten dauern.

Wer allgemeine Fragen klären will, kann sich an das Bürgertelefon unter (0431) 797 000 01 wenden - oder per E-Mail an corona@lr.landsh.de.

Die folgende Karte zeigt die geplanten Standorte. Weitere Informationen dazu gibt es auf der entsprechenden Internetseite des Landes. Wenn Sie die Standorte antippen oder anklicken, erfahren Sie die genaue Adresse.

