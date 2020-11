Hier sollen Impfzentren entstehen: Garg nennt Standorte Stand: 24.11.2020 14:34 Uhr Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat am Mittag mitgeteilt, an welchen Standorten im Land Corona-Impfzentren eingerichtet werden.

An 28 Orten in Schleswig-Holstein plant das Land Impfzentren, wo die Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden können. Das hat Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat am Dienstagmittag mitgeteilt. Konkret sind solche Zentren in Niebüll, Husum, Heide, Brunsbüttel, Flensburg, Norderbrarup, Kropp, Gettorf, Büddelsdorf, Itzehoe, Kiel (zwei Zentren), Neumünster, Elmshorn, Prisdorf, Schönberg, Plön, Wahlstedt, Kaltenkirchen, Lensahn, Eutin, Bad Schwartau, Lübeck, Bad Oldesloe, Großhansdorf, Mölln, Reinbek und Geesthacht geplant.

"Die fertigen Planungen sehen vor, dass pünktlich zum 15. Dezember mindestens ein Impfzentrum je Kreis und je kreisfreier Stadt unmittelbar mit dem Verimpfen beginnen können", sagte Garg am Dienstag auf der Kabinetts-Pressekonferenz. Die Landesregierung geht davon aus, so Gesundheitsminister Garg weiter, dass es spätestens Anfang 2021 den ersten zugelassenen Impfstoff geben werde und zwar von den Pharmafirmen Biontech/Pfizer. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) spricht von ersten möglichen Impfungen noch im Dezember.

Zusätzlich zu den Impfzentren sollen sich Menschen auch von ihren Hausärzten gegen das Coronavirus impfen lassen können.

