Geimpfte und Genesene müssen keinen Coronatest machen, wenn sie in Innenbereichen von Gaststätten verweilen möchten. Ein Nachweis über die Impfung oder Genesung genügt. In Außenbereichen ist nicht einmal das notwendig. Sie müssen aber, wie alle anderen Gäste auch, ihre Kontaktdaten hinterlassen - entweder in Papierform oder über die Luca-App. Außerhalb vom festen Sitzplatz am Tisch sind auch für sie Masken nach den Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 verpflichtend. Bei der Beschränkung der Gäste am Tisch werden Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt.