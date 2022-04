Ende der Isolationspflicht? Zustimmung kommt aus SH Stand: 05.04.2022 14:17 Uhr Wer sich mit Corona infiziert, soll sich ab Mai in der Regel nicht mehr isolieren müssen - das sind zumindest die Pläne nach einer Sitzung der Gesundheitsminister von Bund und Länder. Die Reaktionen in Schleswig-Holstein darauf sind durchwachsen.

Ab dem 1. Mai soll die Isolations- und Quarantänepflicht für fast alle Corona-Infizierte wegfallen - ausgenommen sind Kranken- und Pflegeberufe. Die Entscheidung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern stößt sowohl auf Widerspruch, als auch auf Zustimmung in Schleswig-Holstein. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) findet, es sei ein richtiger Schritt auch in diesem Bereich den Übergang von der pandemischen in die endemische Phase anzupassen. Es sei immer darum gegangen, schwere Krankheitsverläufe zu verhindern und die Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden.

Handelsverband begrüßt Entscheidung

Auch der Handelsverband Nord begrüßt die Lockerungen, denn laut Geschäftsführerin Mareike Petersen sitzen aktuell viele Beschäftigte ohne Symptome Zuhause, das wiederum macht den Unternehmen das Leben schwer: "Ob es wirklich der richtige Zeitpunkt ist, das müssen natürlich die Virologen und die Politiker entscheiden. Aber grundsätzlich begrüßen wir, dass da etwas passiert."

AUDIO: Gemischte Reaktionen auf Wegfall der Isolationspflicht (1 Min) Gemischte Reaktionen auf Wegfall der Isolationspflicht (1 Min)

Virologe Fickenscher: "Vorsicht mit Blick auf Ältere und Vorerkrankte"

Der Kieler Virologe Helmut Fickenscher findet, dass viele Regeln in Anbetracht der hohen Impfquote in Schleswig-Holstein nicht mehr zu vertreten sind: "Dazu kommt auch die Rate der Personen, die die Infektion schon durchgemacht haben - aktuell 17,8 Prozent der Bevölkerung in Schleswig-Holstein. Je mehr Leute geimpft sind und die Infektion durchgemacht haben, desto schwerer wird sich das Virus tun." Die Grundlage, das Grundgesetz außer Kraft zu setzen und Persönlichkeitsrechte einzuschränken, sei einfach nicht mehr vorhanden. Fickenscher mahnte dennoch zur Vorsicht, vor allem mit Blick auf Ältere und Vorerkrankte.

Deutschlandweit haben die Pläne zur Aussetzung der Isolationspflicht für durchwachsene Reaktionen gesorgt. Der Sozialverband VdK und die Deutsche Stiftung Patientenschutz sehen große Gefahren für gefährdete Personen. Der Schutz der Risikogruppen spiele für die Politik offenbar überhaupt keine Rolle mehr, so der Sozialverband.

Weitere Informationen Einkaufen in SH ab sofort wieder ohne Maske möglich Viele Kunden haben ihre Maske am verkaufsoffenen Sonntag erst einmal aufbehalten. Der Handelsverband hofft auf steigenden Umsatz. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.04.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus