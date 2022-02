Corona-Impfung bei Kindern: Noch Tausende Termine frei

Stand: 01.02.2022 12:49 Uhr

Seit Dezember können in Schleswig-Holstein auch Kinder im Altern von fünf bis elf Jahren gegen das Corona-Virus geimpft werden. Die Landesregierung bietet viele Termine an, doch die Nachfrage ist noch nicht so groß.