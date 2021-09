Corona: Garg will Lohnersatz für Ungeimpfte ab Oktober streichen Stand: 14.09.2021 19:53 Uhr Müssen Menschen wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne, erhalten sie bislang Lohnersatzzahlungen. Diese könnten für Ungeimpfte laut Heiner Garg (FDP) ab dem 1. Oktober in Schleswig-Holstein wegfallen.

Gegenüber NDR Schleswig-Holstein sagte Gesundheitsminister Garg, dass er bislang immer auf eine bundeseinheitliche Regelung gedrungen habe. Sollte diese nicht kommen, hält er den 1. Oktober für ein geeignetes Datum, um die Lohnersatzzahlung für Ungeimpfte zu streichen. Hintergrund ist, dass die Impfzentren in Schleswig-Holstein zum 30. September geschlossen werden. "So lange haben die Menschen die Möglichkeit, sich in den Impfzentren impfen zu lassen", so Garg.

Lohnersatzzahlung durch Infektionsschutzgesetz geregelt

Die Streichung der Lohnersatzzahlung für Menschen, die wegen einer Infektionsgefahr auf behördliche Anweisung in Quarantäne müssen und nicht geimpft sind, wurde bereits vom Bund durch das Infektionsschutzgesetz beschlossen. Bisher wurde in diesen Fällen trotzdem gezahlt, auch weil in der Vergangenheit nicht genügend Corona-Impfstoff zur Verfügung stand. Offen war noch, zu welchem Datum Schleswig-Holstein diese Regelung umsetzen würde.

