Corona-Fälle in Pflegeheim: Mehr Infizierte erwartet

Die Zahl der Corona-Infizierten im Pflegeheim Rohlfshagen in Rümpel (Kreis Stormarn) könnte weiter steigen. Diese Einschätzung gab Amtsarzt Jörg Günther am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Bad Oldesloe. Bisher wurden dort 72 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet: 53 Bewohner und 19 Mitarbeiter. Zwei Bewohner und drei Mitarbeiter seien an dem Virus erkrankt, niemand sei allerdings deswegen im Krankenhaus, so Günther. Noch liegen nicht alle Testergebnisse der insgesamt 130 Bewohner und Mitarbeiter vor. Spätestens übermorgen sei mit weiteren Ergebnissen zu rechnen, sagte der Amtsarzt.

Kein Austausch mit weiterer Einrichtung

"Das Virus stoppen können wir nicht, aber wir versuchen, es unter Kontrolle zu behalten", sagte Günther. So bewegten sich die Mitarbeiter nur noch zwischen der Einrichtung und Zuhause. Mit einer weiteren Einrichtung des Trägers gebe es keinen Austausch unter den Mitarbeitern. Die Bewohner des Heims in Rümpel sollen weiter durch die vertrauten Mitarbeiter betreut werden - auch wenn diese positiv getestet wurden, aber symptomfrei sind. Demenzkranke seien auf vertraute Pflegekräfte angewiesen, sagte Amtsarzt Günther. Auch das Robert-Koch-Institut würde dieses Vorgehen empfehlen.

Die Bewohner bewegen sich laut Ingo Lange von der Heimaufsicht innerhalb der Einrichtung relativ frei. Viele der Menschen seien dement oder psychisch erkrankt und könnten sich nur schwer an Vereinbarungen halten. Die bislang negativ getesteten Bewohner können laut Kreis nicht separiert werden - wegen der räumlichen Situation. Die Krankenhäuser in der Region seien vorsorglich über den Fall informiert worden, teilte Amtsarzt Günther mit. Entscheidend sei die zweite Woche der Infizierung.

"Helfen - mit Abstand"

Am Donnerstag hatte das Gesundheitsamt des Kreises die Einrichtung in Rümpel unter Quarantäne gestellt. Zuvor war bestätigt worden, dass sich zwei Mitarbeiter mit dem Virus infiziert hatten. Im Kreis Stormarn ist dieser Corona-Fall der erste größeren Ausmaßes. Stormarns Landrat Henning Görtz und Rümpels Bürgermeister Torben Schmahl dankten auf der Pressekonferenz nochmal allen Menschen, die bei der Krise in der Gemeinde helfen. "Kommunikation und Information ist für uns in der Gemeinde jetzt wichtig. Ansonsten gilt: Denen, die Hilfe brauchen, unter die Arme greifen, aber mit Abstand", sagte Schmahl.

Angehörige haben die Möglichkeit, sich über die psychosoziale Notfallversorgung unter der Rufnummer (04531) 192 22 zu informieren.

