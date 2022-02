Corona-Daten zur Klinik-Lage in SH: Land erläutert alten Stand Stand: 01.02.2022 12:51 Uhr Seit Monaten wiederholt das Land in seiner eigentlich tagesaktuellen Corona-Statistik am Wochenende die Krankenhaus-Zahlen vom Freitag - lange ohne Hinweis. Nach einem NDR Bericht gibt es entsprechende Erläuterungen.

von Daniel Kummetz

Die Werte zur Lage in den Krankenhäusern werden in der Corona-Pandemie derzeit wichtiger: Weil selbst das Robert Koch-Institut (RKI) davon ausgeht, dass die Gesamtzahl der Fälle unvollständig und damit auch die Inzidenz zu niedrig ist. Und weil die Daten aus den Kliniken dabei helfen zu verstehen, wie viele schwere Erkrankungen die Omikron-Variante hervorruft. Trotz dieser großen Bedeutung gibt es vom Land Schleswig-Holstein am Wochenende keine tagesaktuellen Zahlen für die Öffentlichkeit. Etwa dazu, wie viele Corona-Patienten insgesamt in den Kliniken liegen - oder nur auf den Intensivstationen. Oder wie hoch die Hospitalisierungsrate ist - ein Wert, den die Landesregierung zu einem zentralen Indikator erklärt hatte. In der täglichen Corona-Statistik, die unter anderem auf schleswig-holstein.de veröffentlicht wird, werden sonnabends und sonntags einfach die Werte vom Freitag erneut veröffentlicht.

Frische Klinik-Daten "täglich außer an Wochenenden und Feiertagen"

Seit Mitte vergangener Woche gibt es Hinweise auf dieses Vorgehen - nach der Veröffentlichung eines ersten NDR Artikels zu diesem Thema: In den Erläuterungen zur Krankenhausbelastung steht nun im letzten Satz, dass die Werte "täglich außer an Wochenenden und Feiertagen" im Internet veröffentlicht werden. Das Sozialministerium hatte zuvor auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein erklärt, dass die Daten zwar auch sonnabends und sonntags erhoben werden, sie aber erst am Montag veröffentlicht werden. Für einen entsprechenden "Informationsservice" am Wochenende gebe es keine Kapazitäten.

RKI liefert Daten über den gesetzlichen Auftrag hinaus

Die Hospitalisierungsinzidenz bezieht das Land vom RKI - wie es in seinen Erläuterungen ausführt. Sie drückt aus, wie viele Menschen im Krankenhaus eingewiesen wurden, die in den letzten sieben Tagen positiv auf Corona getestet wurden - pro 100.000 Einwohner. Das Institut muss laut Infektionsschutzgesetz den Wert errechnen und werktags veröffentlichen - auf der Seite Covid-19-Trends. "An Wochenenden und an Feiertagen wird dieser Wert durch das Robert Koch-Institut nicht aktualisiert", erläutert die Landesmeldestelle.

Das stimmt, wenn man nur auf die Zahlen auf dieser spezielle Seite guckt. Denn in seinen Erläuterungen zum Wert der Hospitalisierungsinzidenz weist das RKI dort daraufhin, dass es weitere Daten auf dem RKI-Account der Software- und Daten-Plattform Github gebe. Dazu zählen auch: tagesaktuelle Hospitalisierungsinzidenz-Werte, auch für Schleswig-Holstein, auch am Wochenende.

