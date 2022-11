Zurück in den Job mit Kind - Agentur für Arbeit gibt Tipps Stand: 07.11.2022 10:20 Uhr Die Agentur für Arbeit gibt Frauen in 30 Online-Seminaren Tipps, wie sie nach der Geburt eines Kindes wieder in die Arbeitswelt zurückkehren können.

Nach Babypause und Elternzeit zurück in den Beruf - da stellt sich für viele Frauen die Frage: Wie klappt das am besten? Antworten liefert noch bis Freitag die Agentur für Arbeit in Schleswig-Holstein und Hamburg. Sie hat die Aktionwoche "Frauen - Chancen - Wiedereinstieg" ins Leben gerufen. An 30 Seminaren können Interessierte teilnehmen. Die Inhalte reichen von Jobsuche über Existenzgründung und Teilzeitausbildung bis hin zu Gehaltsverhandlungen. Viele Frauen würden sich fragen, wieviel Gehalt sie beim Wiedereinstieg nach der Elternzeit vom Arbeitgeber fordern können, sagt Sybille Ahlborn von der Agentur für Arbeit.

500 Teilnehmerinnen erwartet - auch Männer erwünscht

Eine große Hürde bei der Rückkehr in den Job sei nach wie vor die Kinderbetreuung. Die Arbeitsagentur rechnet bei der Aktionswoche mit 500 Teilnehmerinnen. Die Veranstaltungen finden online statt. Sollten Plätze freibleiben, dürften auch Männer teilnehmen, so Ahlborn. Sie berichtet, dass diese nach der Elternzeit inzwischen oft ähnliche Fragen hätten wie Frauen.

Weitere Informationen Ungerecht: Mütter-Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt Müttern wird die Rückkehr in den Beruf nach der Elternzeit systematisch erschwert: Es fehlt an Kinderbetreuung und an einer familienfreundlichen Unternehmenskultur. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.11.2022 | 10:00 Uhr