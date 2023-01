Zehn Fäuste bei der Heim-EM Stand: 08.01.2023 06:00 Uhr Eine der ältesten Sportarten der Welt: Faustball. Eine Mischung aus Volleyball und Handball und erstmals im Jahr 240 nach Christus vom römischen Kaiser Gordianus erwähnt und auf einer Münze verewigt. An diesem Wochenende wird im dänischen Grenzort Krusau ein neues Faustball-Kapitel geschrieben.

von Frank Goldenstein

Ein paar kurze Schritte, ein kraftvoller Absprung und ein blitzschneller Schlag in der Luft. Der Ball landet präzise im gegnerischen Feld. Diese Szene ist zwar nicht auf der römischen Münze abgebildet, gab es aber beim Abschlusstraining der dänischen Faustballerinnen in einer Sporthalle in Tingleff zu sehen.

Tradition und Gegenwart in Dänemark

Nördlich der deutsch-dänischen Grenze erfährt Faustball gerade eine Renaissance. In Nordschleswig hat Faustball insbesondere in der deutschen Minderheit Tradition. Diese wird seit 2016 wiederbelebt, indem aktive Trainer, Spielerinnen und Spieler in den dortigen Schulen Werbung machen für Faustball. Auf Vereinsebene nehmen Junioren- und Seniorenmannschaften als Team Nordschleswig in verschiedenen deutschen Ligen am Spielbetrieb teil.

"Dass unsere beiden dänischen Nachwuchsteams jetzt Heimvorteil bei einer Europameisterschaft haben, ist eine tolle Gelegenheit, um für Faustball Werbung zu machen", sagt Thore Naujeck. Er ist einer der beiden Chef-Organisatoren und beim Deutschen Jugendverband für Nordschleswiger aktiv.

Kurzfristig eingesprungen

Die deutsche Minderheit ist kurzfristig als Ausrichter eingesprungen. Eigentlich sollte das Turnier in Leipzig stattfinden, dort machte man aber einen Rückzieher. "Wir hatten keine drei Monate Zeit für die Vorbereitung, das war ganz schön sportlich", gesteht Naujeck. Mit Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz reisen vier Nationen mit ihren Nachwuchsteams an. Etwa 120 Spielerinnen und Spieler samt Trainerteam mussten untergebracht werden.

Die Regeln

Beim Faustball stehen sich zwei Teams auf einem 40 Meter langen und 20 Meter breiten Feld gegenüber. Jede Mannschaft tritt mit fünf Spielerinnen und Spielern an. Ziel ist es, einen Ball über ein etwa zwei Meter hohes Netz ins gegnerische Feld zu schlagen. Der Ball darf nur mit der Faust oder dem Unterarm berührt werden. Maximal drei Kontakte sind in jeder Hälfte von den Teams erlaubt. Der Ball darf zwischendurch den Hallenboden berühren. Ab elf erzielten Punkten braucht es zwei Punkte Vorsprung, um einen Satz zu gewinnen. Um ein Spiel zu gewinnen, muss ein Team zwei oder drei Gewinnsätze erzielen.

Die Vorbereitung der Dänen

Die weiblichen Faustballerinnen aus Dänemark haben sich zwischen Weihnachten und Neujahr intensiv vorbereitet auf die Heim-EM. Mit dabei ist Sara Bargum. Sie hat Handball gespielt, bis sie auf dem deutschen Gymnasium in Apenrade erstmals Faustball gesehen und ausprobiert hat. "Das macht sehr viel Spaß, wir haben eine tolle Gemeinschaft", sagt die Sportstudentin. Mittlerweile spielt sie seit drei Jahren im Nationalteam, das mittlerweile nicht mehr nur aus Spielerinnen der deutschen Minderheit besteht. Ein paar Faustballerinnen gehen auch auf dänische Schulen.

Extra-Motivation durch viele Fans

Fürs Wochenende haben Bargum und ihre Mitspielerinnen ordentlich Werbung gemacht und alle ihre Familien und Freunde eingeladen. Das soll für die entsprechende Stimmung sorgen und die Heim-Mannschaften anspornen. Das Turnier findet nur knapp zehn Kilometer von Flensburg entfernt in der Grenzland-Halle in Krusau statt.

Die Favoritenrolle ist geklärt

Für die dänische Mannschaft stehen insgesamt mindestens vier Spiele auf dem EM-Programm. Am Sonnabend haben alle Teams bereits einmal gegeneinander gespielt. Deutschland und Österreich sind laut Bargum und Naujeck zu stark, die Schweiz vermutlich auch. "Unser Ziel ist ein Sieg gegen Italien", gibt sich Bargum im Vorgespräch kämpferisch. Bei den männlichen Teams ist die Ausgangslage ähnlich. Favoriten sind andere, aber die Faustballer der deutschen Minderheit wollen Erfahrungen sammeln und ihre Auftritte vor heimischer Kulisse genießen.

Heute stehen dann die finalen Positionsspiele an. Mindestens ein Spiel haben die dänischen Nachwuchs-Faustballer. Bei einem Sieg ziehen sie in die nächste Runde ein. Am Nachmittag wird dann feststehen, wer in Krusau die Faustball-Krone bei den U19-Europameisterschaften erringt. "Wenn wir im Anschluss alle zusammen bei der Abschlussfeier sitzen und alles reibungslos geklappt hat, dann bin ich glücklich", sagt Organisator Thore Naujeck. Und vielleicht wird es ja nicht die letzte Faustball-Europameisterschaft bleiben, die die deutsche Minderheit in Dänemark ausrichtet.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 08.01.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Freizeitsport