Wentorf wählt Kathrin Schöning zur Bürgermeisterin Stand: 06.11.2022 19:45 Uhr Die Wentorferinnen und Wentorfer haben sich bereits im ersten Wahlgang für eine neue Bürgermeisterin entschieden. Kathrin Schöning konnte sich gegen den amtierenden Verwaltungschef Dirk Petersen und den Politikwissenschaftler Maurice Küchenmeister durchsetzen.

59 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben sich am Sonntag in Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) für Kathrin Schöning als neue Bürgermeisterin entschieden. Die 38-jährige Möllnerin war als einzige Kandidatin mit der Partei-Unterstützung angetreten. CDU, SPD, Grüne und FDP standen hinter ihrer Bewerbung. Die bisherige Leiterin des Amtes für Bildung und Stadtleben in Reinbek (Kreis Stormarn) hatte im Wahlkampf Bildung, Kitas, Sport und Kultur als ihre Herzensthemen angegeben.

Aktueller Verwaltungschef landet auf Platz zwei

Hinter Schöning landetet der bisherige Bürgermeister Dirk Petersen mit 22,9 Prozent der Stimmen auf Platz zwei. Bei der Wahl vor fünf Jahren war er noch als Parteimitglied der Grünen ins Rennen gegangen. Mit dem Slogan "Vernunft statt Parteibuch" wollte der 65-jährige Wentorfer in diesem Jahr ohne Partei im Rücken von seiner Person überzeugen. Auf dem dritten Rang landete der jüngste Kandidat. Der ebenfalls parteilose 27-jährige Politikwissenschaftler Maurice Küchenmeister erhielt 18,1 Prozent der Stimmen.

Wahlbeteiligung unter 50 Prozent

Von den knapp 11.000 wahlberechtigten Wentorferinnen und Wentorfer nutzten 5.055 Menschen am Sonntag ihre Stimme. Das enstpricht einer Wahlbeteiligung von 46,2 Prozent.

AUDIO: Wentorf und Lauenburg wählen neue Bürgermeister (1 Min) Wentorf und Lauenburg wählen neue Bürgermeister (1 Min)

Weitere Informationen Thorben Brackmann wird neuer Bürgermeister in Lauenburg Bei der Wahl zum Bürgermeister der Kleinstadt im Kreis Herzogtum Lauenburg hat sich Thorben Brackmann von der CDU durchgesetzt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.11.2022 | 19:45 Uhr