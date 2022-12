Weihnachtsgeschäft in SH nimmt Fahrt auf Stand: 10.12.2022 12:43 Uhr Das Weihnachtsgeschäft in Schleswig-Holstein kommt nach Angaben aus dem Einzelhandel immer stärker ins Rollen. Zu Beginn kamen zu wenige Kundinnen und Kunden, jetzt gibt es mehr Zulauf. Besonders beliebt sind unter anderem Bücher, Spielzeug und Gutscheine.

Volle Shopping-Center, Gedränge und lange Schlangen an den Kassen - darüber freuen sich die Händlerinnen und Händler im Norden, nachdem der Start in die Saison - unter anderem wegen der Energiekrise und Inflation - extrem schleppend verlaufen war. "Gerade von der ersten Adventswoche hatten wir uns wirklich deutlich mehr Frequenzen gewünscht und erhofft", sagte die Sprecherin des Handelsverbands Nord, Mareike Petersen.

Handelsverband: Kauflaune steigt

Mit der Zeit kamen laut Handelsverband aber immer mehr Kundinnen und Kunden, die Kauflaune steigt. "Wir merken auch im Vergleich zum letzten Jahr, dass die Leute wieder gerne in die Städte kommen, dass das mit den Weihnachtsmärkten, mit dem Weihnachtsshopping kombiniert wird und dass da durchaus eine positive Stimmung in den Innenstädten und in den Geschäften herrscht", berichtete Petersen.

Besonders gefragt sind laut Händlerinnen und Händlern Bücher, Spielzeug und vor allem Gutscheine. Auch Kleidung läuft nach dem Pandemie-bedingten Tief wieder besser. Außerdem werden laut einer Umfrage des Handelsverbands gebrauchte Elektroartikel immer beliebter. Diese werden oft in Online-Shops gekauft.

Hoffnung auf positiven Trend bis Weihnachten

Insgesamt läuft das Weihnachtgeschäft laut Handelsverband Nord durch den verhaltenen Start schlechter als noch in den Jahren vor Corona. Die Zwischenbilanz fällt daher gemischt aus. Der Handelsverband hofft nun, dass der zuletzt positive Trend bis Weihnachten anhält und die Kauflaune noch weiter zunimmt.

