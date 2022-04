Unfall an Tankstelle in Marne: 60-Jähriger stirbt nach Detonation Stand: 26.04.2022 11:51 Uhr Laut Polizei passierte das Unglück in der Dithmarscher Kleinstadt bei Reinigungsarbeiten an einem Benzintank. Durch die Druckwelle wurde ein Mann durch das Dach eines benachbarten Hauses geschleudert und starb wenig später.

Der 60-Jährige stammt aus der Gegend von Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Er wurde nach dem Unglück per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Heide gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Der 25.000 Liter-Tank gehört zu einer Tankstelle in der Meldorfer Straße. Technisch gesehen ist noch unklar, ob es dort zu einer Explosion oder Verpuffung kam.

Ursache liegt noch im Dunkeln

Weitere Menschen wurden bei dem Vorfall ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt - auch ein Kollege des Mannes vor Ort blieb unverletzt. Völlig unklar ist bislang die Ursache für das Unglück. Die Kriminalpolizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

