Zwei Tote nach Unfall an unbeschranktem Bahnübergang Stand: 12.02.2021 21:00 Uhr Ein Auto ist in Dagebüll an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst worden. Laut Polizei starben dabei die beiden Insassen des Pkw. Genaueres zum Unfallhergang wird jetzt ermittelt.

In Dagebüll (Kreis Nordfriesland) hat es am Freitagnachmittag einen schweren Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang gegeben. Laut Feuerwehr starben dabei zwei Menschen, als sie mit ihrem Auto den Übergang passieren wollten, kurz bevor ein Zug vorbeifuhr. Der Wagen wurde knapp 200 Meter mitgerissen. Weitere Einzelheiten zu dem Unfall sind noch nicht geklärt.

Bei Heide: Pkw kollidiert mit Nordbahn

Erst am Donnerstagmorgen waren bei einer Kollision mit einem Zug an dem unbeschrankten Bahnübergang "Futterdamm" bei Heide (Kreis Dithmarschen) zwei Personen leicht verletzt worden. Der Mann konnte sich selbst aus dem Auto-Wrack befreien. Der Zugfahrer stand unter Schock. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob den Autofahrer möglicherweise die Sonne geblendet hat, steht noch nicht fest.

An dem unbeschrankten Bahnübergang "Futterdamm" ereignen sich immer wieder Unfälle. Im September war ein Autofahrer dort bei einem Zusammenstoß mit einem Zug ums Leben gekommen.

