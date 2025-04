Stand: 29.04.2025 15:25 Uhr Plattdeutsch soll in Medien in SH stärker vertreten sein

Die niederdeutsche Sprache soll in den Medien in Schleswig-Holstein gestärkt werden. Dazu haben die Landesregierung und die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein am Dienstag (29.4.) in Kiel einen Vertrag unterzeichnet. Ziel des Projektes ist es demnach, das Niederdeutsche durch eine neue plattdeutsche Nachrichten- und Radioplattform mit unabhängigen und regelmäßigen Angeboten sicht- und hörbarer zu machen.

Das Projekt ist vorerst auf drei Jahre angelegt und soll Fördermittel vom Land in Höhe von 420.000 Euro bekommen. Schleswig-Holsteins Minderheitenbeauftragter Johannes Callsen lobte das Projekt als bundesweit beispielhaft für die kulturelle Vielfalt und sagte, die Regionalsprache erfahre damit in Schleswig-Holstein eine echte Aufwertung in den Medien. Kultur-Staatssekretär Guido Wendt betonte, dies sei ein weiterer Beitrag für den Erhalt der niederdeutschen Kultur.

Archiv 4 Min Nachrichten 16:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.04.2025 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch