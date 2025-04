Stand: 29.04.2025 13:53 Uhr OB-Wahl in Kiel: Samet Yilmaz von Grünen als Kandidat vorgeschlagen

Samet Yilmaz soll für die Grünen um das Amt des Kieler Oberbürgermeisters in Rennen ziehen. Das teilten der Kreisvorstand und die Findungskommission der Kieler Grünen am Dienstag mit. Yilmaz sei ein erfahrener und kompetenter Kandidat, der mit vielen Vereinen und Verbänden in Kiel vernetzt sei, heißt es von der Findungskommission. Zuvor war Yilmaz unter anderem Refaratsleiter im Innenministerium und Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kieler Rathaus. Am 20. Mai muss dann noch die Parteibasis über den Vorschlag abstimmen.

Die Wahl zum neuen Kieler Oberbürgermeister ist für den 16. November angesetzt. Zuvor hatte der amtierende Verwaltungschef Ulf Kämpfer von der SPD bekanntgegeben, dass er nicht für eine zweite Wiederwahl zur Verfügung stehe.

Schlagwörter zu diesem Artikel Grüne Kiel