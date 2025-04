Stand: 29.04.2025 15:16 Uhr Gartenstadtschule in Neumünster für soziale Projekte ausgezeichnet

Als einzige Schule in Schleswig-Holstein ist die Gartenstadtschule Neumünster mit dem Anerkennungspreis des HOB-Preises geehrt worden. Die gemeinnützige Kinderstiftung Playmobil zeichnete in diesem Jahr nach eigenen Angaben kreative Konzepte aus, die das Schulklima positiv beeinflussen und das Miteinander stärken.

Schulleiterin Ellen Naumann freut sich sehr über die Würdigung. Unter anderem gebe es an der Schule Streitschlichter, ausgebildete Junior-Ersthelfer und extra Kindersprechstunden, in denen Schülerinnen und Schüler in Ruhe mit den Klassenlehrern über alle Probleme sprechen können. "Das Miteinander und Füreinander an unserer Schule ist uns wichtig", sagt Naumann. Mit dem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro soll eine große Schaukel auf dem Schulhof errichtet werden - auch das hat ein Kinderparlament bestehend aus Schülerinnen und Schülern entschieden, erklärt die Schulleiterin.

Stiftung will soziale Projekte an Schulen fördern

Insgesamt haben bundesweit 22 Regel- und Förderschulen den HOB-Preis erhalten - darunter zwei Hauptpreise und 20 Anerkennungspreise. 250.000 Euro werden dabei für verschiedene Schulkonzepte vergeben, heißt es von der gemeinnützigen Stiftung. Der Preis wurde dieses Jahr zum zweiten Mal verliehen.

