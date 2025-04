Stand: 29.04.2025 13:49 Uhr Schleswig-Holstein startet in die Erdbeer-Saison

Die ersten Erdbeeren aus Schleswig-Holstein sind da. Für den sehr frühen Saisonstart bereits in den letzten Apriltagen sei das sonnige Wetter ausschlaggebend gewesen, teilte die Landwirtschaftskammer mit. Die ersten Erdbeeren reifen in begehbaren Folientunneln. Aktuell kostet die 500-Gramm-Schale zwischen fünf und sechs Euro. In der Hauptsaison werden die Preise sinken und Kundinnen und Kunden können auch auf vielen Feldern in Schleswig-Holstein Erdbeeren selbst pflücken. Erdbeeren werden im Land auf einer Fläche von insgesamt rund 800 Hektar angebaut. Auf 70 Hektar wachsen Erdbeeren in Folientunneln.

Erdbeeren werden im Land auf einer Fläche von insgesamt rund 800 Hektar angebaut. Auf 70 Hektar wachsen Erdbeeren in Folientunneln.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 29.04.2025 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft