Koalitionsvertrag: Stegner glaubt an "Ja" der SPD-Mitglieder Stand: 29.04.2025 09:30 Uhr Der Bordesholmer SPD-Bundestagsabgeordnete und ehemalige stellvertretende Bundesvorsitzende Ralf Stegner geht davon aus, dass eine Mehrheit der Sozialdemokraten für den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU stimmen wird.

Parteimitglieder können noch bis zum Ende des Tages abstimmen. Auf NDR Info sagte Stegner am Dienstag, wenn man das schlechte Wahlergebnis der Sozialdemokraten bei der Wahl nehme, sei das ausgehandelte Ergebnis sehr ordentlich: mit zahlreichen wichtigen Punkten, was Rente, was Arbeit, was Mieten angeht. "Aber natürlich auch mit der Verfassungsänderung für die Investitionen in unsere Zukunft. Das ist ja etwas, wofür wir im Wahlkampf gekämpft haben und was die Union akzeptieren musste."

SPD traditionell gegen Rechtsradikale

Stegner nennt noch einen zweiten Grund, warum er an die Zustimmung der SPD-Mitglieder glaubt: "Die SPD hat in ihrer Geschichte niemals zugelassen, dass Rechtsradikale Einflüsse auf Regierungen haben. Und das droht ja, wenn es hier mit der Regierung nicht zustande käme. Dann würde das den Einfluss der Rechtsradikalen stärken - und das darf man nicht zulassen."

Das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids soll am Mittwoch bekannt gegeben werden.

