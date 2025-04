Johann Wadephul: Der CDU-Mann soll unter Merz Außenminister werden Stand: 28.04.2025 17:29 Uhr Von Husum nach Berlin, vom Fraktionschef zum Außenminister: Johann Wadephul steht nach Jahrzehnten politischer Arbeit im Rampenlicht.

Knapp acht Wochen nach der Bundestagswahl haben CDU, CSU und SPD die Ministerien neu besetzt. Johann Wadephul (CDU) soll neuer Außenminister, das teilte die CDU am Montagvormittag mit. Zuletzt war Wadephul stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und für die Außen- und Sicherheitspolitik zuständig. Bereits seit 2009 ist er Mitglied im Deutschen Bundestag. Bei der Bundestagswahl 2025 zog der 62-Jährige als direkt gewählter Abgeordnete für den Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde in den deutschen Bundestag ein.

Fast eine Dekade im Schleswig-Holsteinischen Landtag

Sein politischer Lebensweg startete 1982 als er in die CDU und die Junge Union eintrat. Wadephul war Landesvorsitzender der Jungen Union, darauffolgend Generalsekretär der CDU in SH und schließlich von 2000 bis 2002 er Landesvorsitzender der CDU. Von 2000 bis 2009 war er Mitglied im Schleswig-Holsteinischen Landtag, wo er zwischen 2005 und 2009 den Vorsitz der CDU-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein inne hatte.

Am 10. Februar 1963 wurde Johann Wadephul in Husum (Kreis Nordfriesland) geboren. Der dreifache Familienvater und Ehemann lebt heute in Molfsee bei Kiel. Seit 2006 ist er CDU-Kreisvorsitzender in Rendsburg-Eckernförde.

Seit 2024 Vizepräsident der parlamentarischen Versammlung der NATO

Nach seinem Abitur ist Wadephul vier Jahre Zeitsoldat, ist Reservist bei der Bundeswehr. Er wurde 2023 am Rande einer Nato-Übung zum Oberstleutnant der Reserve ernannt. Seit November 2024 ist er zudem Vizepräsident der parlamentarischen Versammlung der NATO. Vor der Bundestagswahl war der 62-Jährige aufgrund seiner Verteidigungs-Expertise als möglicher Verteidigungsminister gehandelt worden. Dieser Posten bleibt aber bei der SPD.

