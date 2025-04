Stand: 29.04.2025 13:24 Uhr Eidersperrwerk: Ab 1. Mai einspurig wieder frei

Ab dem 1. Mai kann die Straße durch das Eidersperrwerk (Kreis Dithmarschen) wieder von beiden Seiten durchfahren werden. Laut Amt Eiderstedt war eigentlich nur die Freigabe in Richtung Süden geplant. Um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, werde stattdessen nun bis Ende Juni eine Ampel für die eine verfügbare Spur eingesetzt. Das Amt weist daraufhin, dass die Ampelschaltung dem Verkehrsaufkommen entsprechend geschaltet wird und es dadurch auch zu längeren Rotphasen kommen kann. An Wochenenden, sowie feiertags und nachts sind beide Spuren ohne Einschränkungen befahrbar.

